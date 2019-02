Girona aparta els busos turístics de l´entrada del Barri Vell

L'Ajuntament de Girona eliminarà el pàrquing d'autobusos turístics dels carrers José Canalejas i Berenguer Carnicer i el destinarà a un estacionament pels veïns del Barri Vell. L'objectiu és descongestionar l'entrada del nucli antic per l'església de Sant Feliu i oferir als turistes altres vies d'accés al barri. Així, a partir del dilluns 4 de març, els autobusos hauran d'aparcar a Fontajau, de forma gratuïta, o a l'estació d'autobusos que tindrà un cost de 5,45 euros per vehicle.

D'altra banda, Girona ha impulsat una campanya per conscienciar els turistes que visiten la ciutat amb bicicleta sobre les normes de circulació pel barri Vell. Des del 31 de gener, quatre agents de turisme informen els ciclistes i als negocis de cicloturisme sobre les bones pràctiques en l'ús de la bicicleta. Aquesta mesura pretén evitar que aquests grups passin pels espais on hi ha un volum de gent més gran, que respectin els senyals i velocitats d'aquesta zona i que estacionin en les zones habilitades.