Les escales de la Catedral de Girona tornen a florir

Mira que bonica la Catedral, és plena de flors». Aquest era el comentari que es repetia ahir un cop rere un altre si et quedaves cinc minuts contemplant l'escalinata de la basílica. Uns abres amb unes extenses arrels s'han aferrat a laCatedral en la 64a edició de Girona, Temps de Flors. D'ells en floreixen unes flors de tonalitats liloses. Un element que pren el nom d'aquest festival i que en les edicions anteriors s'havia trobat molt a faltar.

Fa dos anys, un muntatge de vidres va deixar sense flors una de les parts mès fotografiades de Girona. I, l'any passat es van deixar veure algunes flors -això sí, molt amagades-, a sota de branques de xiprers i alzines groges sobre una tel·la blanca. Enguany, però, les escales de la Catedral han tornat a florir. I què bonic.

També al llarg de les 171 exposicions, distribuïdes en 137 espais, s'han vist més flors vives i naturals. Perquè no eren de plàstic, si més no les que he tocat per comprovar-ho. El que no ha canviat respecte als altres anys són les cues per entrar en els indrets que es podrien batejar com «els llocs que no et pots pedre». Aquests són els Banys Àrabs (on hi ha nou exposicions) i el soterrani de la Catedral (set mostres). On també es concentren moltes persones és a la plaça dels Jurats, on uns sacs de grans dimensions són testos de flors (sí, aquí també n'hi ha) i de diverses plantes.



Més enllà del Barri Vell

Temps de Flors també se celebra també més enllà del Barri Vell. Enguany, el recent inaugurat pont del Dimoni ha acollit una mostra floral. Uns fils de diferents colors cauen pels dos laterals de la infraestructura.

La mostra també arriba fins al carrer del Carme, aquí però amb format reivindicatiu. El veïns han fet un muntatge per demanar, un altre cop, un pont que uneixi aquestes dues zones de la ciutat. El muntatge consisteix en un fil, que simbolitza la passera, i que va de punta a punta sobrepassant el riu. Per sobre d'ell, hi ha col·locades unes siluetes de persones que des del carrer del Carme es dirigeixen cap al CAP de Montilivi i l'escola Pericot, o a l'inversa. Els veïns volen denunciar així que per poder accedir a aquests serveis i recursos bàsics actualment han de fer molta volta per poder travessar el riu i arribar-hi. En el forat del carrer del Carme, reservat per ser l'accés a aquesta futura passera, els veïns també hi van dibuixar un caminet amb flors. (Sí, aquí també n'hi ha).

Els carrers del centre, però, van ser els que més es van omplir de visitants. Riuades i riuades de gent circulaven pels carrers estrets del centre històric de Girona. Vinguts des del poble veí fins a la més remota ciutat europea. Els carrers es van omplir de paraules com «bonic», «precioso», «beautiful», «jolie» i «bellissimo».

I davant de tanta emoció, el riu Galligants baixava ple d'aigua. Unes flors d'un color blau intens tenyeixen el tram d'aquest torrent, configurant un recorregut uniforme. Aquest indret natural també estava ple de flors. (Sí, aquí també n'hi ha).



La inauguració

Oficialment, Temps de Flors va quedar inaugurat ahir amb un acte a les onze del matí a les escales de la Catedral encapçalat per l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. «Comença la festa de la primavera, una explosió de llum i de colors, de creativitat i de l'esforç de totes les persones voluntàries», va destacar Madrenas. Per la seva banda, la regidora Glòria Plana va subratllar que «sense la implicació de molts gironins i gironines aquest esdeveniment no seria possible. Els projectes estan dissenyats amb gran creativitat i esforç; tots ells són imprescindibles i no en destaquem un per sobre de l'altre perquè cadascun té la seva originalitat i tradició».

A la tarda, l'alcaldessa va acompanyar el president de la Generalitat, Quim Torra, a fer un recorreut per l'exposició.



Un festival més accessible

Una altra novetat destacada de l'edició de 2019 deTemps de Flors és la incorporació de dos recorreguts accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. Un dels circuits està pensat per fer-lo en vehicle motoritzat adaptat i l'altre per facilitar l'accés a les persones amb cadira de rodes. Ambdós itineraris s'han integrat al plànol de Temps de Flors, on també hi ha per primer cop una icona que indica quines exposicions florals en patis, monuments, jardins o zones urbanes són practicables per aquest col·lectiu.

La part més negra de Temps de Flors va arribar a primera hora de la tarda amb la pluja. Els visitants, menys que al matí, van desafiar la pluja amb els seus paraigües. Tot i això, cap a les sis la pluja va ser més intensa (encara que no va durar gaire) i va acabar aturant una estona la festa. Però amb tanta flor no és dolent que plogui una mica, sinó es pansiran i han d'aguantar fins el diumenge que ve, dia 19.