Endesa retira el transformador aeri del barri de Montilivi de Girona

Endesa està retirant aquests dies el transformador aeri ubicat al carrer Ullastret del barri de Montilivi de Girona. Aquesta, era una acció molt reclamada pels veïns del barri des de fa «molts anys», asseguren en una publicació a X (abans Twitter). Tot això, perquè la companyia ha decidit modernitzar les infraestructures i incrementar la qualitat i la continuïtat del servei elèctric dels clients. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, també ha escrit sobre el tema a les xarxes socials i ho ha definit com una «reclamació històrica».

La companyia elèctrica ha pogut començar a desballestar aquest aparell perquè ha construït un nou centre de transformació, dotat de les últimes tecnologies. Una operativa que, a més, comprèn l'estesa de nova xarxa subterrània de baixa tensió per enllaçar les noves infraestructures, i la reforma i automatització d'una altra unitat existent. Tots aquests treballs han suposat una inversió de 95.000 euros a Endesa.

Així, abans de retirar el transformador aeri, la companyia ha construït el nou transformador al carrer de la Punta del Pi. D'aquesta manera, els «pocs centenars» -no donava energia a tot el barri, només a un sector- de veïns que s'abastien de l'energia d'aquest transformador aeri no han quedat en cap moment sense servei. Un cop muntat el nou, s'ha procedit a desballestar l'antic, que ja havia acabat la seva vida útil. A més, retirar-lo suposarà una reducció de l'impacte visual de les infraestructures elèctriques al barri, ja que a partir d'ara totes les instal·lacions passen a ser soterrades, la qual cosa també comporta un benefici en seguretat, de cara al vandalisme i a les inclemències meteorològiques.

Tot i que en la publicació a les xarxes socials l'Associació de Veïns de Montilivi afirma que el transformador aeri del carrer Ullastret era «l'últim d'aquest tipus que quedava a Girona», Endesa afirma que no és així. Fonts de la companyia expliquen que no és l'últim que era present a la ciutat tot i que «no en queden molts més». Per exemple, n'hi ha un al barri de Font de la Pólvora.