Girona, Temps de Flors tanca amb «bones sensacions» per la plena ocupació hostalera i els més de 250.000 visitants

Girona, Temps de Flors ha tancat aquest diumenge la seva 64a edició amb "molt bones sensacions". I és que s'han comptabilitzat 255.000 visitants, una xifra semblant a la de l'any passat, i plena ocupació hostalera. Des de l'Ajuntament destaquen el fet que s'han aconseguit evitar els moments de col·lapse, que essencialment es registraven els caps de setmana.

Això ha estat perquè "s'ha esponjat" els visitants durant els nou dies que dura la mostra. "Ens hem centrat a oferir activitats repartides i hem vist que s'augmentava els visitants entre setmana respecte d'altres edicions", ha assenyalat l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas. Una altra característica d'aquesta edició ha estat la percepció entre els visitants que hi havia "més flor". Madrenas ha explicat que aquest any s'ha invertit més diners en motius florals i s'ha rebaixat la partida de promoció.

Les flors deixaran d'ocupar un lloc prominent del centre de Girona aquest dilluns. Durant nou dies han estat les protagonistes d'una ciutat que ha rebut 255.000 assistents a falta de les que hi hagin passat aquest diumenge. La majoria – el 64% - han estat visitants de Catalunya i la resta de l'Estat, un 17% han vingut de França i la resta estrangers d'altres països d'arreu del món. Tot plegat en una edició que des de l'Ajuntament consideren que ha estat "molt positiva" tant en quantitat com en la qualitat dels projectes.

De fet, l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, deixa clar que la intenció no és augmentar el nombre de visitants, sinó mantenir els que hi ha cada any, i que s'ha estabilitzat al voltant dels 250.000. On sí s'ha millorat, diu Madrenas, és en la percepció que aquests votants tenen respecte als projectes que s'han exposat, que han estat 171, en 137 espais diferents.

En aquest sentit, l'alcaldessa posa en valor que els comentaris han estat "molt satisfactoris" pel que fa a la tipologia. "Tothom està d'acord en dir que hi havia més flor que mai, i això té a veure perquè hem augmentat la partida en aquest aspecte reduint la de comunicació i màrqueting", ha reblat.



Evitar "tensions extremes" per l'aglomeració



Un dels aspectes més destacats pel consistori gironí ha estat que en aquesta edició s'ha aconseguit "esponjar" els visitants al llarg de la setmana. "Estem contents d'haver reduït els pics que es produeixen els caps de setmana i hem equilibrat molt més l'assistència", ha assenyalat Madrenas.

L'alcaldessa explica que el fet d'haver equilibrat el nombre de visitants durant tota la setmana també ha beneficiat el comerç i la hostaleria. Amb tot, l'alcaldessa reconeix que la pluja "ha fet la guitza" alguns dies, però ressalta que en general ha estat "satisfactori".



Hotels i restaurants, plens



Pel què fa a l'aspecte econòmic, tant els comerciants com els hostalers estan satisfets. De fet, l'allotjament a la ciutat ha estat al voltant del 90%. Això significa que hi ha hagut plena ocupació, i un salt "important" respecte l'any passat que van estar al voltant del 70%.

"Aquest any en aquest aspecte hem tingut molt bones notícies que hem tingut en aquest pla", ha destacat Madrenas. De fet, alguns restaurants han arribat a fer quatre torns en alguns serveis durant Girona, Temps de Flors.