Les ajudes d'urgència a famílies de Girona sense ingressos pel virus es multipliquen per quatre i arriben a les 1.271

Girona ha concedit 1.271 ajudes d'emergència a famílies que s'han quedat sense ingressos per la covid-19. Això suposa que en tan sols dos mesos la xifra s'ha arribat a multiplicar per quatre. Aquestes ajudes urgents es donen a través de targetes moneder, on s'hi carreguen 30 euros setmanals per cobrir les necessitats més bàsiques (sobretot, menjar). La regidora de Drets Socials, Núria Pi, explica que el perfil de famílies cada cop és més heterogeni. Perquè a les que depenien de l'economia submergida o feien feines puntuals, s'hi sumen aquelles que no han cobrat els ERTO, s'han quedat a l'atur o treballaven al sector turístic. L'Ajuntament ha habilitat una nova partida, que cobrirà fins a mitjans juliol, i preveu donar 500 targetes noves.

A principis d'abril, l'Ajuntament de Girona va crear una ajuda d'emergència per a aquelles famílies que s'havien quedat sense ingressos arran de la pandèmia. "La finalitat era la de donar una resposta immediata, d'avui per demà, perquè per temes administratius, amb els ajuts ordinaris d'urgència poden passar entre dues o tres setmanes abans no es cobren", explica Núria Pi.

"A més, partíem de la idea bàsica que aquest no era un ajut únic, sinó que també en podia complementar d'altres atorgats per Serveis Socials", hi afegeix la regidora. Tot i que en un primer moment el consistori donava diners en metàl·lic, aviat va canalitzar aquestes ajudes d'emergència a través de targetes moneder.

S'hi carreguen 30 euros setmanals, sovint durant un mes, que passen a ser-ne 60 si es té més d'un fill o bé despeses superiors. Sobretot, aquestes targetes permeten donar cobertura a situacions extremes. Per exemple, comprar menjar (també complementant les cistelles que dona el Centre de Distribució d'Aliments) o ajudar a pagar lloguers d'habitacions (com en casos de persones refugiades).

D'ençà que va començar l'estat d'alarma i fins a principis d'abril, Girona va donar 182 ajudes d'emergència. Després, en tan sols quinze dies, la xifra va pujar fins a les 343. I ara, pràcticament dos mesos després, s'ha arribat a multiplicar per quatre.

Ja hi ha 1.271 famílies de la ciutat que han hagut de recórrer a aquest suport econòmic d'emergència (que sumen 3.768 adults i infants). "Són persones a qui el coronavirus ha deixat sense ingressos, i que s'han vist abocades a demanar l'ajuda", explica la regidora de Drets Socials.

Economia submergida, ERTO, atur...

Núria Pi explica que el perfil dels beneficiaris és molt heterogeni. Per una banda, mares que depenien de l'economia submergida (perquè treballaven cuidant gent gran o fent neteges) i que o bé estaven soles amb els fills o bé eren elles les que aportaven els diners a la unitat familiar.

Per l'altra banda, famílies que rebien prestacions o tenien ingressos mínims, i que els complementaven amb feines irregulars i puntuals (recollint ferralla, anant a fer mercats...). Però també, concreta la regidora de Drets Socials, hi ha tot un altre bloc de beneficiaris: aquells que tenien feines estables o que feien temporada al sector turístic.

L'esclat de la pandèmia, d'un dia per l'altre, els va deixar immersos en un ERTO, a l'atur o bé sense poder començar a la feina. Sovint són famílies amb pocs estalvis, i amb lloguers mensuals que s'estenen entre els 500 i els 600 euros. "Són gironins que s'han vist desbordats per la situació o que encara es troben que no han cobrat la prestació d'atur, i a qui els cal ajut", explica la regidora.

A més, els estralls econòmics de la pandèmia han afectat de manera més punyent aquelles famílies que no tenen xarxa de suport. Per això, precisa Pi, des d'un primer moment els nouvinguts han estat un dels col·lectius que més en pateixen les conseqüències.

500 targetes més fins al juliol

D'ençà que es va declarar l'estat d'alarma pel coronavirus i fins a principis de juny, l'Ajuntament de Girona ha destinat 106.132 euros a aquestes ajudes d'emergència. Ara, el consistori ha aprovat un segon paquet, de 107.160 euros, que permetran recarregar 393 targetes moneder que ja s'han concedit, i donar-ne 500 més de noves a famílies que ho necessitin.

Amb aquests diners, es podrà arribar fins al 15 de juliol. Però l'equip de govern ja preveu que caldrà destinar-ne més a aquestes ajudes específiques per la covid-19. "Estem intentant preveure el mapa, com a mínim d'aquí fins al desembre, però tot és molt incert; a més, també volem veure quines altres ajudes s'articulen", diu Núria Pi, en referència a les que puguin donar Generalitat i Estat.

Les xifres, però, parlen per elles mateixes. I l'increment de beneficiaris, subratlla la regidora de Drets Socials, és un clar reflex de la cruesa que deixa la covid-19. "Hi ha persones que mai havien estat vinculades a Serveis Socials, però com que no han cobrat, s'han vist abocades a demanar ajuda", concreta la regidora. "A més, gent que volia acollir-se a ajuts per al lloguer, com que els que havia anunciat la Generalitat, també han acabat venint als ajuntaments", conclou Núria Pi.