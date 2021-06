Dues entitats ecologistes estan portant a terme tasques de millora a la bassa de Can Marturi de Celrà, un espai verd dins de la zona urbana del municipi. Es tracta de les associacions La Sorellona i Galanthus, que porten a terme projectes de millora a diverses basses de les comarques gironines, en el marc d'una subvenció de la Diputació de Girona.

A Celrà, la Sorellona s'encarrega del buidatge de la bassa per retirar-ne la fauna exòtica i introduir-hi una espècie de peix protegit: l'espinós.

Per la seva banda, el projecte de Galanthus a la bassa de can Marturi inclou la separació de les dues cubetes per crear dos ambients diferenciats, la plantació de vegetació aquàtica, la creació d'una bassa temporal, l'eliminació de flora exòtica, la recuperació de prats naturals i la creació de refugis per a amfibis i rèptils.

El cost del projecte és de 6.170,21 euros i està subvencionat en un 80% per la Diputació de Girona.

La regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Celrà, Eulàlia Ferrer, ha destacat la importància del treball conjunt i la col·laboració entre el consistori i les entitats ecologistes del municipi, amb l'objectiu d'afavorir la biodiversitat d'espais naturals com la bassa de can Marturi.

Sessions informatives obertes a tothom

El proper dissabte 26 de juny tindrà lloc una trobada informativa sobre les accions de millora que es duen a terme a la bassa de can Marturi i al seu entorn immediat. L'acte tindrà lloc a les 9.30 h, davant la mateixa bassa, i anirà a càrrec de l'associació La Sorellona.

En aquesta convocatòria, oberta al públic familiar i a tothom qui hi estigui interessat, es podrà conèixer de primera mà quines són algunes de les espècies de fauna exòtica invasora més comunes de basses, embassaments i rius. Personal tècnic de l'associació capturarà i retirarà els individus i ens explicaran quins problemes causen aquestes espècies.

És la segona activitat divulgativa que duen a terme a la bassa de Can Marturi. El passat 19 de juny ja es va fer una primera trobada informativa sobre les accions de millora a la bassa, a càrrec de l'associació Galanthus.

L'Associació la Sorellona, creada el 2013 per professionals de la biologia i les ciències ambientals, desenvolupa activitats basades principalment en el medi fluvial i la ciència per a tots els públics.