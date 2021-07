Ahir es va donar el tret de sortida oficial a les rebaixes d’estiu d’aquest 2021. Tot i ser la data que la Generalitat de Catalunya recomanava per iniciar-les, ja feia uns dies que bastants establiments aplicaven descomptes als articles. «Dilluns va començar pràcticament tothom, però algú ho va fer dissabte», va dir ahir la vicepresidenta de Girona Centre Eix Comercial, Mercè Ramirez de Cartagena.

A l’Espai Gironès els establiments també van començar les rebaixes de forma esglaonada. El gerent de l’Espai, Pau Jordà, va dir que preveuen millorar les vendes respecte a l’any passat, però que encara es veuen lluny de les del 2019. «La tendència és a l’alça i treballem per recuperar la normalitat i tenir un bon final d’any».

Una sensació que comparteix el petit comerç. Ramirez de Cartagena va dir que són optimistes amb les vendes perquè «la gent surt més que l’any passat i tenen ganes de lluir coses noves».

La botiga Tretze, ubicada al carrer Santa Clara, va ser un dels comerços que va decidir començar les rebaixes aquest dilluns. «Ho vam fer a principis de setmana perquè moltes botigues ja en feien», va explicar ahir l’encarregada, Vanessa Mitjà.

I no només això. Deu dies abans d’aquesta data, ja havien començat a fer descomptes exclusius pels clients habituals. «Així donem una mica de privilegi a la clientela que sempre ve», va dir Mitjà.

A la botiga de bosses de mà i maletes Misako, ubicada a la Rambla de la Llibertat, les van començar divendres passat. «Les rebaixes estan anant bé, força com s’esperava», va dir Sara Tateura, dependenta de l’establiment.

Un altre negoci amb productes similars del carrer Sant Clara de Girona, Gi Sac, també va començar les rebaixes divendres passat. Raquel Garsaball, propietària de la botiga, va explicar que les havien avançat una mica a petició dels clients. «Feia dies que ens demanaven quan començavem». La gent que hi entra, «demana molt el preu i s’ho pensen abans de comprar, hi ha poques compres impulsives aquest any». Una dinàmica derivada, probablement, dels efectes negatius que ha tingut la covid sobre l’economia.

En aquesta línia, la presidenta de l’associació de comerços Eix Comercial va recordar que «cal seguir donant suport al petit comerç que tan malament ho ha passat amb la pandèmia».

Caroline Poirier, de França, mirava l’aparador d’una botiga de roba a Girona. Aptofitant l’estada anual que fa cada estiu a l’Escala amb la família, va desplaçar-se ahir a la ciutat «de visita i de compres». Poirier va dir que compra aquí perquè troba botigues diferents de les que té a prop de casa i no tant per una qüestió de preu.

Una altra clienta, Anna Agustí, va sortir ahir amb la seva filla Fozia a comprar roba d’estiu. Era el primer dia que anaven de rebaixes perquè «avui podíem».

Molts establiments coincideixen a dir que troben a faltar els clients estrangers -encara que n’hi han alguns- perquè molts no venen per les restriccions de la covid. Un exemple l’il·lustrava l’encarregada de la botiga Tretze. «Els holandesos que venien a passar l’estiu, aprofitaven per fer-se l’armari i ara no hi són», va dir Mitjà.