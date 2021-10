El Palau Fires de Girona dibuixaria una cara amb un ampli somriure si pogués agafar un llapis i se li preguntés què tal està. I més, tenint en compte que aquests dies acull alguns il·lustradors de més renom de Catalunya. Fira de Girona torna a acollir un esdeveniment firal després de més d’un any i mig. Centenars de persones van visitar ahir la fira Girocòmic, la primera que es fa al recinte situat en un extrem del parc de la Devesa des de l’esclat de la pandèmia. L’equipament no ha estat tancat i barrat, perquè durant l’hivern passat va acollir a persones sense sostre i posteriorment es va convertir en un punt de vacunació massiva. Ara però, ha recuperat la seva activitat normal.

Des de bon matí, el palau va omplir-se de fans del còmic, l’anime i el manga. Molts explicaven que van a tots els esdeveniments d’aquest tipus que fan per tot Catalunya i majoritàriament ja havien anat al Girocòmic en anteriors edicions. Hi havia més ganes i il·lusió que por de contagir-se de la Covid. Buscaven entre els molts expositors existents d’editorials, llibreries, escoles d’art, objectes frikis, espais virtuals, jocs de taula, samarretes i una reproducció de la mítica moto de la pel·lícula de culte Akira. Des de l’expositor Kame Kame Comic, amb botigues al Vallès Oriental i Occidental, van explicar que amb la Covid han detectat molta gent que s’ha interessat pel manga i que a Girocòmic estaven venent molts còmics.

Autors que fan obres d’art

També hi ha diversos punts de signatures d’autors i il·lustradors de renom, com Quim Bou, Carles Azagra o Joan Mundet. Un dels que tenia més cua era Jordi Bernet, conegut per obres com Torpedo, Fuera de Serie o Jonah Hex. Un dels qui pacientment feia cua amb dos còmics sota el braç va ser Enric Escobosa. Amb goig observava com Bernet enlloc d’una firma ràpida li feia una il·lustració molt treballada. «És un referent dins del món del còmic actual. Ha fet treballs que són veritables obres d’art», va dir Escobosa, que el segueix des de fa tres dècades i que ja ha inculcat la passió per aquest món als seus fills Aron i Arnau.

De fons, se sentia la veu de la mediàtica Pilarín Bayés, lluint, orgullosa, la Creu de Sant Jordi a la solapa: «La porto sempre, que per això me la van donar», deia rient. La fira li ret un homenatge a la seva carrera. Mentre li feien preguntes, la vigatana anava dibuixant. «No deixo de fer-ho cap dia. Ni per Nadal, quan tothom ja té els torrons que els hi surten per les orelles i marxen cap a casa cansats, jo encara tinc ganes de dibuixar», insistia.

«Cosplay» a dojo

Pel recinte hi anaven voltant desenes de joves caracteritzats amb els seus personatges favorits en el que es coneix com a cosplay. N’hi havia dels manga de Naruto, Shingeki no Kyojin, Kimetsu no Yaiba i Tokio Revengers, molt popular actualment. Un visitant vestia de Crash bandicot, amb cap de cartró, un Doctor Strange de Marvel, i un Link del videojoc Zelda, entre molts altres. Personatges com els històrics Son Goku i Arale, també es van deixar veure.

Des de Sabadell i Terrassa, quatre amics (de poblacions teòricament rivals) es passejaven guarnits com a personatges de l’anime dels anys noranta Yuyu Hakuso. No es perden cap «convenció» i intenten participar en concursos i passarel·les. Van canviant de caracterització en cada fira perquè, com diu l’Anna (de nom artístic Hana), els hi agrada molt també anar preparant els vestits i els pentinats. L’Alejandro (conegut com a Jimbo) va començar aquesta passió després de veure un avi de l’anime One Piece i va voler vestir-se igual.

Bossa plena i cartera buida

A la sortida es podien veure visitants que marxaven amb bosses plenes i les cartes més buides. Parelles, grups d’amics i famílies esperaven l’autorització del personal de l’organització, l’empresa Incatis, per sortir a l’exterior. La Maria de Sant Feliu de Guíxols va gastar-se uns vuitanta euros només amb música del grup BTS una formació del gènere K-Pop, originari de Corea del Sud. Explicava que al Girocòmic li era més senzill trobar el que volia que en d’altres llocs. També del Baix Empordà, Àlex Maresma, anava carregat amb llaunes de beguda il·lustrades amb personatges de còmic per col·leccionar-les, menjar asiàtic, una tassa, figures i altres objectes. Va destinar-hi uns 70 euros.

L’èxit de la primera jornada va ser tal que les entrades que es podien comprar anticipades es van esgotar i només es podien comprar a les taquilles en funció de l’aforament, respectant els protocols marcats pel Procicat. Avui hi ha la segona i darrera jornada.