Un semàfor regularà el pas al mig de la carretera que creua el disseminat de Campdorà, a Girona. Es tracta d’una via, la C-255, en què conflueixen el pas del trànsit i el dels residents d’aquest nucli. De fet, els veïns a banda i banda de la recta porten temps alertant que els vehicles hi passen a gran velocitat. Ara, el departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat, que és la propietària de la carretera, ja ha tret a licitació els treballs per la regulació semafòrica d’aquesta via, per un import de 261.000 euros.

En concret, el semàfor se situarà al quilòmetre 1,8, a l’alçada de la cruïlla de la C-255 amb la carretera de Campdorà i el camí de la depuradora. L’objectiu és permetre millorar la seguretat viària i també la comoditat en la conducció en un tram en el qual conflueix el trànsit de pas i el trànsit veïnal del disseminat de Campdorà.

Els treballs consistiran en la implantació d’un semàfor per a regular el pas dels vehicles. Però el projecte també inclou la formació d’un carril central per a facilitar els girs a l’esquerra des del tronc de la carretera. Aquesta actuació es complementarà amb les tasques corresponents d’estesa de ferm, senyalització i adequació del drenatge.

Des del departament de Territori preveuen que les obres comencin la primavera de l’any vinent i tinguin un termini d’execució de dos mesos.

Un reclam veïnal

Els canvis previstos a la carretera de Campdorà contribuiran a moderar la velocitat del trànsit rodat que passa per allà i, així, resoldre una situació llargament denunciada pels veïns, especialment els que resideixen als costats de la via per l’elevada velocitat dels vehicles que circulen per aquesta recta. Es tracta d’una de les entrades a Girona pel nord-oest de la ciutat. El tram connecta la C-66 amb la pedrera i, a continuació, el barri de Pedret.

La velocitat màxima permesa en aquesta carretera és de 70 quilòmetres per hora, però els habitants d’aquest nucli fa temps que alerten que sovint van més de pressa. Això els comporta problemes, com ara dificultats per poder incorporar-se a la via, o bé introduir-se en un dels laterals. També suposa un obstacle a l’hora de travessar la carretera, sigui a peu o en bicicleta.

En resposta a aquestes queixes constants dels veïns, una solució que s’havia posat sobre la taula entre els anys 2016 i 2019 era la col·locació d’un radar fix que controlés la velocitat en aquesta recta. Com que no hi ha accidents, en el seu moment s’havia descartat altres possibilitats com construir-hi una rotonda.