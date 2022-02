La Fundació Princesa de Girona (FPdGi) ha elaborat un pla estratègic 2022-25 per crear una comunitat que el seu nou director, Salvador Tasqué, ha definit com el «Netflix de la gent jove», amb la ciutat on té la seva seu com a epicentre a l'espera de confirmar on es lliuraran els premis anuals. Tasqué ha ofert aquest dimecres detalls de tota la planificació d'activitats, que pivoten en bona part sobre la capital gironina, que albergarà el 9 i 10 de maig la cita final d'una gira per Espanya denominada Generació Talent i també un campus presencial dedicat a propostes d'àmbit social. Aquesta última iniciativa s'emmarca en el programa Generació Propòsit, que busca joves que vulguin generar un impacte social positiu a través d'una convocatòria d'inscripcions que estarà oberta fins al 31 de març. Cinquanta idees estaran becades per prendre part en aquest campus presencial a Girona que, a la seva conclusió, brindarà a les deu millors un seguiment de sis mesos en forma d'ajuda a través de mentors.

Salvador Tasqué ha desgranat aquesta i la resta d'activitats que conformen aquest pla estratègic, mentre que, de la cerimònia de lliurament de premis anuals a joves que hagin destacat en diferents sectors, només ha pogut avançar que tindrà lloc a finals de juliol sense que s'hagi escollit ciutat, després que l'última fos Barcelona. Del pla d'actuacions, que s'estructura entorn de la paraula Generació, Tasqué n'ha reiterat que busca «activar el talent» i ser «eina útil» per als joves amb aquesta capitalitat de Girona. La idea principal de totes maneres és que l'FPdGi es converteixi en «la comunitat més gran dels joves d'uns vint anys» que vulguin desenvolupar les seves capacitats i fer-ho entorn de tres valors com són «l'impacte social, la igualtat d'oportunitats i la sostenibilitat». Sobre aquest tema, el director d'aquesta institució ha explicat que es plantejarà als joves les oportunitats que ofereix el mercat de treball del futur i quines competències han de desplegar per tenir èxit.

Els eixos de tota l'estratègia seran el talent, el territori i la tecnologia a través d'aquests programes: Generació Talent, Propòsit, Docents i Premiats. El primer d'ells compta amb aquesta gira que acabarà a Girona, que comença a Màlaga el pròxim 7 de març i que passa també per Guadalajara, Logronyo i Palma. Salvador Tasqué ha reiterat que Girona pot «liderar tot aquest moviment» en favor de la joventut, que comptarà amb acció social dirigida al seu entorn i al qual se li donarà «protagonisme». La tecnologia cobrarà vital importància amb la posada en marxa d'una plataforma de contingut propi i dirigida a aquests joves dels quals Tasqué ha dit que compten amb un nivell d'atur d'entre el 30 i el 40%, que arriba al 50 i 60% en algunes comunitats autònomes. L'abandonament escolar l'ha xifrat en un 16%, «quan la mitjana europea és del 8%, un clar indicador que alguna cosa falla en el sistema educatiuù, com es demostra també amb el «més del 30% de joves que comencen una carrera universitària la deixen». Davant d'aquesta situació, l'FPdGi treballa també en una àrea de transformació educativa, en aquest cas Generació Docents, que busca perfils dins de la joventut que vulguin impactar en l'actual model, per la qual cosa es compta amb un programa que els destina a un projecte d'escola rural.

La valenciana Paz Muñoz és una de les seleccionades, que ha estat en el seu cas en una escola de Galícia i que ha acompanyat Salvador Tasqué per relatar la seva experiència En el seu cas, detalla aquesta beca que va compartir al costat de vint futurs docents més com una via per empoderar-se, encara que l'FPdGi compta amb altres vies en aquest àmbit. El seu director ha assegurat que hi ha més de 50.000 llocs de treball que les empreses demanden i que no estan sent coberts i ha defensat eines com la incorporació «del pensament computacional a les escoles, perquè no saber programar és com no dominar un idioma i limita la teva creativitat». Formar-se en la descarbonització que s'imposa des d'Europa és una altra «oportunitat» d'ocupació per a una joventut de la qual Salvador Tasqué destaca que «ha patit molt» amb la digitalització de processos, la convivència entre el món real i en línia o, ara, l'impacte de la Covid. A ajudar-lo a trobar «oportunitats» es dedicarà aquests quatre anys l'FPdGi, pels programes de la qual han passat ja gairebé 8.000 joves, a més dels guardonats de cada any, que ara formaran part de la Generació Premiats, com ha recordat un d'ells, Mohamed El Amrani, escollit pel jurat el 2014 en la categoria Social i que també ha volgut ser al costat de Tasqué en l'inici d'aquesta nova etapa.