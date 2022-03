La primavera del 2019 va Girona recuperar el Pont del Dimoni. Una reconstrucció llargament reclamada per les associacions socials i veïnals de Santa Eugènia que ara, tres anys després de la recepció de les obres, que haurà acabat costant gairebé 475.000 euros. Seguint una recomanació de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat, en el ple del dilluns vinent, el govern municipal proposarà aprovar un «reconeixement extrajudicial de crèdit» a l’empresa constructora per valor de 25.4411,40.

D’aquesta manera, recuperar el Pont del Dimoni haurà costat els 408.012 euros amb què l’empresa, «Salvador Serra SA», va guanyar l’adjudicació; més els 40.402,26 euros de sobrecost corresponents a «variacions de les unitats d’obra»; més aquests 25.411,40 per obres «fora del contracte adjudicat» i que van ser «encarregades verbalment». En total, 473.855,66 euros. Una quantitat que, però, encara és inferior als 510.000 euros amb què s’havia licitat el projecte. Una licitació que, en primera instància, s’havia adjudicat una altra empresa «Excavaciones Ampurdán 2000 SL», però que va ser exclosa perquè no va poder acreditar, com s’indicava en el concurs, «haver executat almenys dues obres de ponts per un import mínim de 400.000 euros». Posteriorment, «Salvador Serra SA» va guanyar l’adjudicació per als abans esmentats 408.012 euros.

«Aprovar el reconeixement extrajudicial de crèdit fruit de l’obligació de l’Ajuntament de Girona d’abonar a l’empresa Salvador Serra SA, vist el dictamen 402/21 de la Comissió Jurídica Assessora». En aquest punt, que anirà al ple de dilluns, queda clar que, davant dels dubtes legals de com fer el pagament, l’ajuntament gironí va obrir un procediment de revisió d’ofici i va demanar assessorament a aquest òrgan consultiu de la Generalitat. Un dictamen, amb l’exconseller Carles Mundó de ponent, s’estima que «els serveis encarregats verbalment van ser efectivament prestats per l’empresa interessada, que l’Ajuntament se’n va beneficiar i que no ha fet el pagament de la factura presentada per l’empresa». Els experts de la Comissió Jurídica Assessora també consideren que «el pagament del benefici industrial no s’ha d’incloure en el valor de la prestació a restituir, sinó que s’ha de reconduir a la via indemnitzatòria». Aquest darrer punt, traduït a números, vol dir que els 26.751,50 euros que havien costat les obres fetes «fora del contracte adjudicat» passaven a ser els 25.441,10 finalment reconeguts.