L’entitat, que compta amb 35 voluntaris a Girona, atén

centenar de persones voluntàries, davant l’augment de la soledat no desitjada i l’aïllament de les persones grans. L’entitat alerta que el 69,4% de les dones i el 66,2% dels homes de més de 65 anys pateix soledat no desitjada i que, a més, el 41% del col·lectiu ha manifestat un augment del seu sentiment durant la pandèmia. D’altra banda, el 59% assegura que s’ha sentit més vulnerable amb l’arribada de la covid.

Per fer front a aquesta situació, Amics de la Gent Gran subratlla que urgeix augmentar l’equip de voluntariat als municipis de Tarragona, Reus, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Girona, Sabadell, Cornellà, Sant Cugat, Granollers, Mont-Roig del Camp, Vilanova i la Geltrú i Mataró, així com al districte de l’Eixample de Barcelona i a la comarca d’Osona.

“La soledat té un impacte molt perjudicial a la salut de les persones, tant en el físic com en el psicològic, incrementa la seva vulnerabilitat i el seu aïllament social i pot afectar la situació socioeconòmica”, recorda.

Durant el passat 2021, l’organització va acompanyar més de 2.700 persones grans gràcies al treball desinteressat de prop de 2.900 persones voluntàries. Es van realitzar 787 activitats de socialització i sensibilització en 152 municipis.

El col·lectiu Amics de la Gent Gran va fer ahir una crida urgent a sumar una desena de voluntaris a la ciutat de Girona davant l’augment del sentiment de soledat que pateixen les persones grans, que ja afecta al 70% de la població major de 65 anys.

Amb més d’una trentena de voluntaris a les comarques gironines, l’entitat atén un total de 32 persones grans, majoritàriament als seus domicilis habituals (tot i que en alguns casos també visiten usuaris en residències). «Els oferim acompanyament emocional dues hores a la setmana, sobretot, perquè puguin explicar si els fa mal l’ànima», va explicar la responsable de la delegació gironina de l’entitat, Marina Hortelano. Un cop a casa seva acorden l’activitat que els ve més de gust fer. La més sol·licitada, va especificar, és «sortir a passejar perquè els toqui el sol». A més, l’entitat va alertar que el 41% del col·lectiu ha manifestat un augment del seu sentiment de soledat durant la pandèmia. «Durant la pandèmia vam substituir les trobades presencials per trucades telefòniques, i recordo que ens repetien: no morirem de covid però morirem de pena», va assenyalar. Ara, els voluntaris els detecten una «davallada important». I és que «abans sortien al carrer, es movien i feien activitats, ara els costa molt, estan desanimats», va remarcar.

A banda de Girona, la crida també es va fer extensiva a 13 localitzacions catalanes on l’entitat hi té presència, a partir d’on l’objectiu és sumar un centenar de voluntaris. Es tracta de Tarragona, Reus, L’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Sabadell, Cornellà de Llobregat, Sant Cugat del Vallès, Granollers, Mont-Roig del Camp, Vilanova i la Geltrú i Mataró, així com al districte de l’Eixample de Barcelona i la comarca d’Osona.

Durant el 2021, els Amics de la Gent Gran va acompanyar arreu de Catalunya més de 2.700 persones grans gràcies al treball desinteressat de 2.900 voluntaris.