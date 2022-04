Dos anys de pandèmia, de confinaments, de patis interiors tancats i de poques aglomeracions de visitants al Barri Vell es van quedant enrere. Des del pròxim 7 de maig, Temps de Flors permetrà que la Girona més monumental i turística deixi enrere la grisor de les restriccions per tornar als colors que omplen la papallona que Chloé Sierra ha creat per protagonitzar el cartell oficial de la cita creada el 1954 per Josep Tarrés, Maria Cobarsí i Miquel Oliva. «És una papallona plena de flors amb el meu estil més personal, perquè l’institut em va donar l’oportunitat de desenvolupar la meva creativitat al màxim amb molta llibertat», ha explicat aquest divendres Sierra, de disset anys i que estudia segon de Batxillerat Artístic a l’institut gironí, sobre una composició que va resultar escollida d’entre prop de les setanta propostes presentades per tots els seus companys de classe de l’assignatura de Cultura Audiovisual.

«El Sobrequés és una autèntica fàbrica de talent». El director de l’institut gironí, Joan Cumeras, ha volgut recuperar aquesta frase de Carles Puigdemont per deixar clara l’alegria amb el fet que des del Santiago Sobrequés viuen que des de fa uns quants anys tant l’Ajuntament de Girona com l’Associació d’Amics de les Flors no encarreguin a un professional l’elaboració del cartell sinó que un jurat l’esculli entre les propostes dels seus alumnes. Un grup d’artistes adolescents que arriben a la descoberta del cartell sense saber quina de les composicions s’amaga sota el cavallet tapat que descobriran Cumeras i Marta Madrenas. «No tenia res preparat», admet Sierra, referint-se al fet de quan l'han convidat a pujar l’escenari de la sala d’actes de l’institut a explicar el seu cartell que, això sí, ràpidament ha sabut demostrar que tenia molt clar el que havia creat. «La papallona reflecteix tant la meva pròpia llibertat, el que sentia quan pensava com la faria, però també la que sent la ciutat; és l’antítesi de tot el que s’ha viscut durant tots aquests anys amb tancament i repressió, s’havia deixat de fer la festa i ara s’hi torna amb la voluntat que tot sigui més alegre i més viu», ha detallat Chloé Sierra, que és el primer any que estudia en el centre gironí, sobre un cartell que serà la imatge d’un festival que aquest any recupera totalment la seva presencialitat.

«Temps de Flors és un festival essencial per explicar la nostra ciutat i fa molts anys que és un referent a la ciutat, al país i al sud d’Europa», ha assegurat, just uns minuts abans, l’alcaldessa de Girona Marta Madrenas que, sobre l’obra de Chloé Sierra, a la qual ha trobat «uns aires a les pintures de Frida Kahlo», n'ha destacat la imatge de la papallona i «l’explosió de colors» que l’acompanya com una al·legoria de «tornar a volar després de la pandèmia». La resta de cartells finalistes es podran veure exposats en diferents centres cívics de la ciutat i, aquest any, els alumnes de Batxillerat Artístic també faran una segona col·laboració amb Temps de Flors amb un muntatge al claustre de La Mercè.