Vilablareix prepara per al 24 d’abril la seva primera fira d’entitats que es farà al passeig i a la plaça de Catalunya al llarg del matí. La fira d’entitats vol ser un espai per conèixer les diferents entitats i poder mostrar el teixit associatiu del municipi, a més de fer promoció de les entitats per ampliar els participants d’aquestes. Al llarg del dia hi haurà demostracions de coral, balls en línia, babydance i teatre, contes infantils i exhibicions de taekwondo, tennis taula i bàsquet.