La presidenta provincial de Valents a Girona, Eva Trias, va presentar ahir la seva dimissió, juntament amb dos membres més del partit que té, com a cara visible, l’exdiputat de Ciutadans Jean Castel. La Junta Provincial es reunir amb caràcter d’urgència per valorar la situació. Les dimissions es van produir per discrepàncies amb la direcció.

Eva Trias va ser número 2 del PP a les comarques gironines en les últimes eleccions catalanes i havia estat vinculada a ERC. El mes de febrer es va anunciar la seva incorporació al partit com un «gran actiu». Trias és la secretària general de Societat Civil Catalana a Girona i és gerent d’un càmping a l’Escala que el 2017 van acollir la Guàrdia Civil durant el seu desplegament per l’1-O. En la presentació va dir que s’unia a Valents perquè «Girona deixi de ser un territori aliè a Espanya i on la llibertat sigui respectada». Però ahir va presentar la dimissió juntament amb la secretaria general provincial, Mariola Martínez, i el Secretari de Comunicació Provincial, Andrew Salvador Vazquez. La Junta es va reunir per valorar d’urgència les dimissions. Segons els que abandonen el partit, han pres la decisió per «discrepàncies internes amb la direcció del partit a nivell d’estructuració i organització del mateix». Els membres han presentat la dimissió han indicat que «és necessari superar els personalismes i unir esforços per treballar pel bé comú del partit». Han agraït la confiança que els han dipositat, però han manifestat que «donada l’estructura interna de l’organització, hem vist que no encaixem en aquest projecte». Castel es va unir al projecte que està liderat per Eva Parera assumint les funcions d’organització.