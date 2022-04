La secció tercera de l'Audiència de Girona ha jutjat dos acusats de llançar objectes contra els policies durant la matinada del 18 d'octubre de 2019, durant la setmana de protestes contra la sentència dels líders del procés. Segons la fiscalia, els dos processats van llançar ampolles de vidre i pedres contra la línia policial situada entre la plaça u d'octubre i el carrer de la Séquia a Girona. Tres policies de paisà han afirmat durant la vista que van veure almenys un llançament d'algun objecte, però no han pogut acreditar que impactés contra la línia policial.

El que els va cridar l'atenció dels acusats és que no anaven vestits amb la indumentària "típica" d'una manifestació: "anaven amb roba clara, ben vestits, semblava que s'havien trobat els aldarulls i que s'hi havien apuntat", ha declarat un dels agents que els va identificar.

Els acusats han declarat que havien anat a un restaurant a demanar una pizza per emportar, i que van sortir un moment del local per mirar què passava. Havien vingut amb moto, i quan van sortir fora duien el casc de la moto posat, "per protegir-nos dels impactes", han explicat.

Aquest detall és molt rellevant pels agents, ja que han assegurat que els va cridar molt l'atenció perquè van ser els "únics" durant aquella nit que duien cascs posats.

Van ser detinguts una mitja hora després, quan ambdós acusats anaven amb la pizza a la mà.

La fiscalia els demana sis anys de presó per un delicte d'atemptat contra els agents de l'autoritat i un delicte de desordres públics. La defensa sol·licita que se'ls absolgui perquè l'única prova que assenyala els acusats és la declaració dels policies de paisà.