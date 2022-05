El jurat del Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2022 destaca el treball «Joan Platé Vergés: un maqui compromès amb la lluita per la llibertat», elaborat per Aniol Escorihuela Roca, alumne de l'Institut Santiago Sobrequés (Girona) i tutoritzat pel professor Joan Boada Masoliver. Aniol Escorihuela dona a conèixer la trajectòria de l'excombatent republicà Joan Platé Vergés, integrant de l'Equip de Passos –grup de maquis organitzat pel Partit Comunista. Com a guia de pas a la zona de Catalunya, Platé ajudà a establir una nova ruta des dels Banys d'Arles i Palaldà, al Vallespir, fins a Riudellots de la Selva. Va morir l'abril de 1950 a conseqüència d'una emboscada de la Guàrdia Civil a Maçanet de Cabrenys.

Els finalistes són Joan Jubany i Mulet, de l'Institut Damià Campeny (Mataró), pel seu treball «Expedicions pirinenques durant la Guerra Civil. Vivències del meu besavi»; i Sergi Sánchez Santasusagna, de l'Institut Puig-reig, pel seu treball «Petjades del passat: franquisme a Puig-Reig». Han format part del jurat d'aquesta edició Alba Castellví, educadora i vicepresidenta de la Fundació Josep Irla; Clàudia Pujol, directora de la revista d'història Sàpiens; Ramon Batalla, exprofessor d'ensenyament secundari; Àngels Parés, exprofessora d'ensenyament secundari; i Joan Maria Serra, exprofessor d'ensenyament. El Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat pretén impulsar la recerca i la difusió històrica en l'àmbit de l'esquerra nacional dels Països Catalans. S'hi poden presentar alumnes que hagin elaborat el treball de recerca de batxillerat sobre memòria històrica contemporània als Països Catalans: època republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975); i transició (1975-1980).