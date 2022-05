Roben una escultura de buda de Girona, Temps de Flors

L'associació Siwei d' intercanvi cultural Xina-Catalunya ha denunciat que li han robat una figura del buda de la seva exposició de Temps de flors que havia instal·lat a la placeta del carrer Santa Clara. Expliquen que el dijous, 5 de maig, al mati van muntar tota l'exposició titulada "Jardineria Xinesa a l'estil de Suzhou", per expressar "la pau exterior que es genera de la pau interior". Al mig del muntatge van col·locar una figura d'un monjo menor de color fosc.

L'endemà, quan van anar a col·locar el cartell, la figura havia desaparegut.

"Ens ha sorprès molt que hagi passat una cosa tan desagradable i lletja, mentre que tota Girona s'està esforçant i col·laborant per a decorar-la i fer-la més bella i atractiva", han lamentat. "La moral i l'ètica és l'element fonamental i imprescindible per fer una ciutat bella tant per fora com per dins", han explicat.