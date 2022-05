La presidenta de l’Associació de Veïns de Sant Narcís, Carme Castel, va denunciar ahir que durant la nit de dissabte a diumenge es van realitzar destrosses en el muntatge floral del barri. Es tracta d’un muntatge a la plaça de l’Assumpció que vol conscienciar sobre l’impacte dels residus al mar. L’obra en qüestió està formada per diferents punts repartits per la plaça que conformen la totalitat de la proposta floral.

Segons va apuntar Castel, els fets haurien passat vora la una de la matinada i els brètols haurien robat un patinet, tirat per terra canyes que hi ha al voltant de la font ornamental i barquets que navegaven a la bassa. El projecte floral de la plaça de l’Assumpció està fet per l’Associació de Veïns del barri, així com els comerciants i les escoles properes a la plaça.

La presidenta de l’Associació de Veïns va lamentar que aquestes destrosses «fan mal per fer mal, perquè només destrossen el que hi havia», segons Castel, veïns i visitants han col·laborat per reparar els danys i refer el muntatge floral de la plaça, de manera que les destrosses han quedat en un «mal menor». Tot i això, l’associació considerarà demanar a les forces de seguretat que reforcin la vigilància nocturna en el barri mentre duri Temps de Flors.