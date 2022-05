Volen garantir l’antena de TV per les cases de l’Onyar amb un nou contracte

L’Ajuntament de Girona vol garantir el funcionament de l’antena municipal que dota de televisió les cases de l’Onyar i busca una empresa que presti el servei de manteniment del sistema de recepció, tractament i distribució de senyals de televisió per aquest sector de veïns del Barri Vell, i per l’altre, el subministrament de recanvis per a portar a terme aquest manteniment. L’antena dona servei a tots els blocs d’habitatges que donen al riu Onyar dels carrers Calderers, Ballesteries, Argenteria i la Rambla de la Llibertat.

L’Ajuntament de Girona disposa d’una antena col·lectiva situada al terrat del Museu d’Història de la ciutat, situat al carrer de la Força 27 que dona servei a tots els blocs d’habitatges que donen al riu Onyar. Fa uns anys, es va decidir substituir totes les antenes de televisió particulars, visibles des dels diferents ponts i miradors de carrer Ciutadans, per aquesta instal·lació municipal, amb l’objectiu de reduir l’impacte visual de les antenes en les façanes que donen al riu. La instal·lació d’aquesta antena de televisió col·lectiva municipal va comportar a l’Ajuntament assumir-ne el manteniment. El manteniment inclou una revisió anual de tota la instal·lació (manteniment preventiu) i el servei d’assistència i reparació (manteniment correctiu) dels avisos que puguin sorgir per mal funcionament de la instal·lació. El cost estimat del contracte és d’un màxim de 36.300 euros i tindrà vigència per quatre anys, sense possibilitat de pròrroga. D’aquest pressupost, 26.620 euros corresponen al servei de manteniment i la resta, 9.680 euros corresponen al subministrament de recanvis per a portar a terme aquest manteniment. S’estableix aquesta durada del contracte, per assegurar l’estabilitat i qualitat de la prestació, alhora que per evitar una excessiva càrrega administrativa. Una vegada signat el contracte, l’òrgan de contractació podrà introduir modificacions, que seran obligatòries pel contractista, i no podran excedir de forma acumulada, en menys o en més, el 10% de l’import del contracte i seran aprovades per resolució de l’òrgan de contractació, sempre que impliquin un increment de cost.