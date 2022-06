Unes 9,5 tones de tovalloletes acaben cada mes a les canonades de Girona

La presència de tovalloletes a la xarxa de clavegueram provoca estralls de tota mena. Segons les darreres dades de què disposa l’Ajuntament de Girona, cada mes es retiren de les reixes de les canonades de la xarxa de clavegueram entre 20 i 45 tones de productes higiènics d’un sol ús com ara tovalloletes, bolquers, compreses o bastonets d’orella. Per exemple, observant onze mesos seguits concrets, es van acumular 298.480 quilos d’aquesta tipologia de residus. D’aquesta quantitat, entre un 60 i 70% correspon a aigua. Pel període d’aquests onze mesos estudiats serien 104,5 tones de residus, una quantitat que equival a aproximadament 9,5 tones cada mes.

Tots aquests residus que s’extreuen va a parar a un dipòsit controlat. A part del dany medi ambiental, l’afectació econòmica per les arques municipals és notòria. El càlcul estimat per l’Ajuntament és d’uns 6 cèntims d’euro per cada quilogram de residu, amb l’aigua inclosa. En el període d’onze mesos s’estima que és de 17.900 euros, sense IVA. A banda, el cost del transport és d’uns 330 euros cada viatge fins a l’abocador. El camió fa entre dos i tres viatges cada mes. Pel període analitzat d’onze mesos, es van fer 27 viatges, fet que representaven 8.910 euros, sense IVA.

Els càlculs

Extrapolat a un any, el cost per eliminar les tovalloletes és de 28.410 euros, tenint en compte els 19.500 euros d’abocador més els 8.910 euros de transport, sense IVA. Tenint en compte els increments sobtats de preus del combustible però, una actualització vàlida, segons fonts municipals apunta a uns 29.247 euros. Amb IVA, la xifra per un any arriba als 35.388 euros. Aquest seria el cost global de l’Ajuntament de Girona per eliminar aquest tipus de residus higiènics que es troba a les canonades. A aquesta quantitats s’hi hauria d’afegir el cost de reparacions per avaries produïdes per embussament per l’acumulació del producte.

L’any 2016, es va fer una campanya intensa per recordar als ciutadans de Girona que tot aquest material higiènic no és biodegradable encara que ho posi al paquet que es compra. Els resultats no van ser els òptims. Si l’any 2015 s’havien recollit 243 tones, el 2016 va baixar una mica la quantitat, quedant-se en 236 tones. Però els anys següents, del 2017 al 2020, les xifres van pujar notablement: 398, 370, 339 i 335 tones.

Possible campanya

El regidor de Sostenibilitat, Martí Terés, explicava fa uns dies que estan estudiant activar una nova campanya per tal de recordar a la ciutadania que les tovalloletes i altres productes com cotonets, paper de cuina, compreses, gasses o bastonets no s’han de llençar al vàter. A banda dels problemes que pot comportar a la mateixa xarxa d’aigua privada de l’edifici, en poden generar també a la xarxa pública d’aigua i al medi ambient perquè poder acabar al riu o al mar o perjudicant alguns animals, sobretot peixos i ocells. A més a més, hi ha el cost econòmic que suposa el tractament per eliminar els residus.

Cal tenir en compte, a més a més, que no es recullen totes les tovalloletes que els ciutadans llencen malament als vàters. Algunes acaben al riu i, de vegades l’Ajuntament i altres voluntaris, com la Brigada Activista del Salabret, les acaben traient de l’aigua dels rius.