Els busos que ningú vol al costat

El retorn del turisme després de la pandèmia ha servit per demostrar que Girona és un autèntic imant per als turistes. Els més de 300.000 visitants que van omplir els carrers de la ciutat en la darrera edició de Temps de Flors, el sostingut idil·li del Barri Vell amb els aficionats al ciclisme i l’obertura de nous negocis de restauració en són tres bones mostres. Però aquests turistes, sobretot els que venen a la ciutat amb excursions d’un sol dia, no apareixen del no-res. Ho solen fer amb uns autocars que s’han de gestionar dins del conjunt que formen el trànsit i les places d’aparcament de la ciutat. Des de fa temps, per minimitzar el seu impacte més a prop del centre, els autobusos aparquen al costat del pavelló de Fontajau. Però, abans, poden descarregar els visitants molt més a tocar del Barri Vell. Just al principi del carrer de Pedret, en un espai habilitat, a tocar del pont del mateix nom. «El moviment és continuat, de les nou a les sis de la tarda, autobusos arribant per descarregar o recollir turistes; allà aturats, però sense apagar el motor durant bastants minuts», explica un veí de la zona que es queixa «dels sorolls i la contaminació» que generen els motors en marxa d’aquests autobusos turístics. Des de l’Ajuntament de Girona es comprenen les queixes d’aquests veïns i avisen que «si els autobusos no compleixen amb les condicions que vam pactar per parar a Pedret, se’ls hi prohibirà fer-ho i hauran de tornar a parar només al pavelló de Fontajau o l’estació d’autobusos».

«En el seu moment vam decidir que els autobusos turístics havien d’aparcar o bé al pavelló de Fontajau o bé a l’estació, però vam tenir moltes demandes, sobretot dels sectors dels autobusos, perquè deien que era massa lluny del centre», explica la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana, per argumentar perquè es va optar pel baixador de Pedret. «Ho vam pactar amb els veïns, però hi havia unes condicions sobre el temps que podien estar allà aturats o sobre que no podien deixar el motor en marxa». Plana reconeix que, en alguns casos, aquestes condicions no s’acaben de complir. «Ja els hem avisat i si es continuen sense complir no podran continuar parant a Pedret per deixar els visitants», reitera la regidora.

La polèmica al voltant del lloc on els autobusos descarreguen els turistes ve de lluny. Abans ho feien a tocar la Copa, al carrer Berenguer Carnicer, provocant que la immensa de majories de visitants entressin al nucli històric de la ciutat pel carrer Canalejas i els ponts de Sant Feliu i de la Princesa. Llavors, però, les queixes veïnals sobre la massificació d’aquests punts d’entrada de la ciutat van fer que l’Ajuntament decidís prohibir que els autobusos paressin a la Copa. Havien de passar a fer-ho al pavelló de Fontajau. Molt més lluny del centre. La decisió, però, també va trobar ràpidament un altre nombrós grup de detractors. En aquest cas, comerciants, restauradors i hotelers que es mostraven queixosos perquè amb l’allunyament dels autobusos del centre asseguraven perdre clients. «No pot ser que es decideixi que parin a Fontajau només perquè hi ha un aparcament gran. I la gent gran, els nens o les persones amb dificultat de moviments?», explicaven, quan la pandèmia encara ni es podia imaginar, representants d’aquests sectors reclamant una solució que va passar l’ara critica «baixador» de Pedret.

Un any més tard, just dies abans que la Covid-19 ho aturés tot, l’Ajuntament va pactar amb l’Associació de Veïns de Pedret que els autobusos turístics podrien deixar i recollir visitants en un espai habilitat, entre els números 2 i 6 del carrer de Pedret, just a tocar del Pont. Des d’allà, els visitants poden entrar al Barri Vell per la plaça de Sant Pere, directament cap a davant de Sant Feliu i el Cul de Lleona o dirigir-se a la zona de la plaça Independència per alguns dels ponts. Realment ho tenen més a prop que si havien de baixar al pavelló de Fontajau i anar fins al Barri Vell a peu, però, tot i que la mesura va ser pactada amb l’Associació de Veïns de Pedret, ara parla de la gent que viu més a tocar del baixador lamenten les molèsties que ocasiona. «Per Temps de Flors va ser horrorós i ara el ritme d’arribada i sortida d’autobusos també és molts constant; des del punt de vista de sorolls i contaminació és insostenible tenir tota l’estona un autobús amb el motor en marxa allà aturat», es lamenta un d’aquests veïns.