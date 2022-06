El Banc dels Aliments de Girona bat el rècord històric amb 3.735 tones distribuïdes al 2021

El Banc dels Aliments de Girona va tancar el 2021 amb 3.735 tones d’aliments distribuïts, un 7% més que l’any anterior. De fet, aquest és el «rècord absolut» registrat en la història de la delegació gironina de l’entitat, segons va assegurar ahir el fins ara president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez, en la presentació de la memòria.

Un increment, va assegurar, que es deu a «l’èxit» del Gran Recapte 2020, una edició que va marcar un abans i un després en la història de la campanya amb una recaptació de 575.344 quilos. «La ciutadania estava molt sensibilitzada per la pandèmia i encara no havia notat els seus afectes a la butxaca». Un escenari, va recordar, molt diferent a l’edició de 2021, on es van recollir 324.137 quilos, fet que posa en risc la disponibilitat de productes al magatzem per aquest any.

El volum d’aliments recollits al llarg del 2021 es van entregar a 91 entitats col·laboradores presents arreu de la província de Girona (el 2020 en van ser 89). En total, se’n van beneficiar 44.365 persones (un 4,8% menys que el 2020) que van rebre, cadascuna, una mitjana de 84,2 quilos l’any. Una quantitat que, segons va revelar Gómez, «cobreix el 13,3% de les necessitats d’una dieta suficient i equilibrada». Pel que fa al perfil dels usuaris, el 72% van ser adults, el 20% nens, el 6% lactants i el 2% restant, persones grans. Els productes que més es van recollir van ser llet, fruita i verdura fresca, oli, pasta, arròs, liquats i llegums.

Enguany, l’entitat ha detectat un descens en el nombre de beneficiaris, que xifra de 38.600. Tot i això, Gómez va alertar que hi podria tornar a haver-hi un repunt de peticions per l’encariment del cost de la vida i l’arribada de refugiats ucraïnesos. «Ho hem començat a detectar però encara no ho tenim comptabilitzat, també és cert que és una realitat molt fluctuant», va assegurar.

Els productes van arribar al magatzem del Banc dels Aliments de Girona a través de tres vies: aprofitaments (39%), el programa FEAD de la Unió Europea (32%) i donacions (29%). En aquest sentit, l’entitat va destacar que al llarg del 2021 les donacions van créixer un 10%. Un apartat en què s’hi inclou la compra d’aliments, que es va triplicar per a transformar en productes físics les aportacions econòmiques recollides al Gran Recapte 2020 i una subvenció «especial» de la Generalitat «per a fer front als efectes de la pandèmia». D’altra banda, el programa FEAD de la Unió Europea va incrementar un 19% i la via de l’aprofitament va experimentar una davallada del 4% respecte el 2020. Tot i això, Gómez va assegurar que «les minves dels supermercats van incrementar en un 50% després de la signatura de convenis de col·laboració amb diverses cadenes», fet que els va permetre obtenir productes retirats dels lineals propers a la data de caducitat.

El Gironès és la comarca on es van atendre més persones (és on hi ha més entitats col·laboradores), seguit de La Selva, l’Alt Empordà i el Baix Empordà

«Supermercats solidaris»

Pel que fa als canals de distribució, el gruix es va concentrar als Centres de Distribució d’Aliments (CDA) presents a Girona, Salt, Figueres, Olot, Banyoles, Lloret de Mar, Roses, Palafrugell, Torroella de Montgrí i Santa Coloma de Farners. En concret, allà es van repartir productes al 63% de les persones beneficiàries. Una iniciativa amb ADN gironí que Gómez va recordar que «dignifica molt el lliurament d’aliments», ja que funciona com a «supermercat solidari». En paral·lel, el 15% de les persones van rebre els lots de productes a través de Càritas Diocesana, el 14% a través de l’àrea de Serveis Socials dels Ajuntaments i la resta, a través d’altres entitats, «moltes d’elles evangèliques», va afirmar. El Gironès és la comarca on es van atendre més persones (és on hi ha més entitats col·laboradores), seguit de La Selva, l’Alt Empordà i el Baix Empordà.

A més, al llarg del 2021 l’entitat ha comptat amb 58 persones voluntàries, la xifra més alta des del 2010 (el darrer any que recull la memòria), quan se’n van registrar 30. Dels 58 voluntaris notificats al 2021, 19 són dones. «Encara no arribem a la paritat, però hi estem de camí», va destacar. Tot i això, va aprofitar per a reivindicar que «tot i que els voluntaris no ens han mancat mai, sempre en podríem tenir més».

Lluita contra el canvi climàtic

L’entitat està compromesa amb la lluita contra el malbaratament alimentari i, per extensió, contra el canvi climàtic. «De tots els aliments que va distribuir el Banc dels Aliments de Girona al 2021, 1.464 tones corresponen a aliments dels que se’n va evitar el malbaratament i de no haver-los recollit nosaltres s’haurien destruït, comportant l’emissió de 2.826 tones de CO2», va explicar Frederic Gómez. Un «efecte ecològic» per part del Banc dels Aliments de Girona que va qualificar de «considerable», tant, que va celebrar que l’Agència Catalana de Residus els hagi concedit una subvenció amb la missió d’evitar aquestes emissions.

El fins ara president del Banc dels Aliments de Girona, Frederic Gómez, es va acomiadar després de 34 anys i va anunciar que Joan Jorba agafarà, a partir d’ara, el relleu a capdavant de l’entitat. Una organització que coneix al detall, que ja que fins ara ocupava el càrrec el vicepresident primer. Amb 81 anys, Gómez va assegurar que «és el moment de donar pas a noves cares». Una àmplia trajectòria -com a promotor, vicepresident i president- que va afirmar que «no suposa cap mèrit, al contrari, crec que és motiu per donar gràcies a Déu per haver-me permès gaudir d’una jubilació plena de sentit i gratificacions». I ara, fa un pas al costat satisfet per la feina feta. «Marxo molt content pel suport rebut tant per part de la societat civil com de les empreses i institucions de les comarques gironines per haver respost sempre a les crides que hem fet des del Banc dels Aliments de Girona».