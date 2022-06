L’Ajuntament de Girona, a través del Servei Municipal d’Habitatge i l’Oficina Jove de l’Habitatge, ha rebut 1.061 sol·licituds de joves per a tramitar el bo jove per al lloguer adreçat a joves d’entre 18 i 35 anys empadronats al municipi, amb uns ingressos regulars i amb la titularitat del contracte de lloguer. El període de tramitació es va fer entre el 8 i el 17 de juny. De les 1.061 sol·licituds rebudes, 116 es van fer de forma presencial a l’Estació Espai Jove.

Des de la Regidoria d’Habitatge es va preveure un equip de vuit professionals municipals entre l’Oficina Municipal de l’Habitatge i l’Oficina Jove de l’Habitatge per poder atendre –presencialment i telemàticament– de manera eficient el jovent de la ciutat. Durant el primer dia de tramitació del bo jove no hi va haver cap col·lapse del sistema ni aglomeracions gràcies al sistema de cita prèvia previst.

Queixes de l’equip de govern

Les condicions assenyalades pel govern espanyol per poder optar a l’ajut econòmic per pagar part del lloguer segueix generant queixes a l’equip de govern. La regidora d’Habitatge, Annabel Moya, va reiterar ahir que «el topall de 650 euros no reflecteix la realitat i deixa poc marge a la ciutat de Girona, considerat municipi d’habitatge tens». «El govern espanyol promou una ajuda que sap que no arribarà a tots els joves», va lamentar ahir Moya, que va demanar «donar resposta a tot el jovent sol·licitant». «El gran nombre de sol·licituds evidencia la necessitat d’ajuda que tenen els joves», va concloure Moya.

Per la seva banda, el vicealcalde Quim Ayats va assenyalar que «el jovent és qui tirarà endavant la Girona del demà i ha de poder desenvolupar el seu projecte vital a la ciutat, amb garanties de futur, sense veure’s obligat a marxar». «Amb aquest bo jove del lloguer hauríem de fer que arribi a tots els joves i ara no es donen aquestes condicions, per tant, reclamem una rectificació de l’Estat i que ampliï la partida pressupostària destinada al bo jove de lloguer», va dir Ayats.