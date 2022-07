L’Ajuntament de Girona haurà de pagar una indemnització de 38.126 euros a Correus

En el ple d’avui dilluns, el govern municipal de Girona aprovarà un «reconeixement extrajudicial de crèdit per a liquidar les obligacions amb l’entitat Sociedat Estatal Correos y Telégrafos SA». En altres paraules, la ciutat haurà de pagar 38.126 euros a Correus en concepte d’indemnització per «danys i perjudicis» després que l’empresa estatal s’hagués continuat encarregant dels serveis postals municipals entre el 30 d’abril del 2021 i el 16 de febrer del 2022 tot i no tenir contracte. Una circumstància que, segons ha revelat el grup municipal del PSC, es pot tornar a repetir amb el contracte amb Punt Verd Girona, pel contracte pel manteniment de l’arbrat que podria acabar comportant una nova indemnització. En aquest cas, de 38.959 euros. «La mala gestió dels contractes amb Correus pel servei postal i amb Punt Verd Girona pel manteniment de l’arbrat costarà 77.000 euros als gironins», asseguren des del PSC, augurant que l’expedient que ha obert l’equip de govern sobre el contracte del manteniment de l’arbrat acabarà pel mateix camí que el de Correus: votant-se un reconeixement extrajudicial de crèdit en el corresponent ple municipal.

«El contracte amb Correus va finalitzar el mes de desembre de 2019, però no es va començar a licitar el nou fins a l’agost de 2021 i no es va adjudicar fins al gener del 2022», detalla la regidora Bea Esporrín sobre els detalls d’un contracte que ha estat un autèntic maldecap per a l’equip de govern des que Correus no va prorrogar el que s’havia formalitzat, per dos anys, el 29 de setembre de 2017. Des de llavors, i després d’una pròrroga forçosa pels «interessos públics» de la feina, Correus va «garantir la continuïtat de la prestació». Això va ser així fins a l’entrada en vigor del nou contracte, que el 16 de març de 1922 va tornar a ser adjudicat a Correus. El contracte va finalitzar el mes de desembre de 2019, però no es va començar a licitar el nou fins l'agost de l'any 2021 Bea Esporrín - Regidora del PSC Sobre els problemes del contracte amb Correus, la regidora socialista Bea Esporrín lamenta que «he perdut el compte de les vegades que ha sortit aquest tema al ple durant els últims dos anys». «El mencionaven a l’informe anual d’intervenció, però també n’hem parlat a decrets en els plens de setembre del 2020 i de març i setembre de 2021», insisteix Esporrín, recordant el juliol del 2021 ja es va haver «de suplementar la partida amb 250.000 euros perquè els diners que s’havien reservat no eren suficients».