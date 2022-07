Enderroc «interruptus» al Parc del Migdia

El dimarts 7 de juny, fa gairebé un mes i mig, una màquina va aparèixer a primera hora del matí al carrer Universitat de Montpeller per començar a enderrocar uns blocs de pisos molt degradats i obrir un nou pas que connectés la zona amb el Parc del Migdia. Una actuació urbanística, prevista des d’anys, que s’havia anat endarrerint perquè la presència d’un dels antics propietaris vivint en un garatge dels baixos impedia consumar l’enderroc. Després de molts mesos de converses, els serveis socials municipals van convèncer l’home que deixés el garatge i aquell dimarts, un cop retirades les seves pertinences, una màquina va fer una primera part de l’enderroc. Va tirar a terra el sostre del garatge que havia ocupat l’expropietari i el d’un altre local situat en els baixos de l’altre extrem dels blocs. Va ser una actuació d’urgència per evitar que l’home pogués tornar a accedir a viure en alguna part de l’edifici i així permetre que, tot seguit, l’empresa encarregada de l’obra culminés la totalitat de l’enderroc. Avui, però, un mes i mig després d’aquell 7 de juny els edificis del carrer Universitat de Montpeller. Intactes amb l’única excepció dels dos sostres.

Aquell primer pas de les feines d’enderroc, del dia 7 de juny, va tenir com a testimonis alguns veïns del barri, però també la mateixa Marta Madrenas que es va personar a veure els treballo. «Ha sigut un procés llarg, però finalment els resultats valdran la pena, com avui ja explicaven molts veïns i veïnes que passejaven per la zona. L’allargament del carrer Riu Ser permetrà millorar molt la mobilitat a peu en tot aquest sector», detallava aquell matí l’alcaldessa a través de les xarxes socials. Una mobilitat que haurà de continuar esperant perquè els treballs han tornat a quedar, almenys aparentment paralitzats, des d’aquell 7 de juliol.

Aquest enderroc ja ve de llarg. De fet, en la revisió del Pla General de l’any 2002 ja es preveia que hi hagués un vial per a vianants en aquesta zona per allargar el carrer Riu Ser i i accedir més directament al Parc del Migdia. Feia anys que veïns de la zona que demanaven que s’executés el que hi ha aprovat al Pla General i s’espongés aquest espai per la millora que suposava en la mobilitat al barri. A banda del vial que connecta amb el Parc del Migdia, segons el Pla General, a la zona hi hauria prevista la possibilitat de construir dos blocs d’habitatges protegits i també, finalment, la creació d’un aparcament soterrat. Les previsions del Pla General es van concretar el juliol del 2020, quan es va aprovar l’enderroc dels edificis en el ple municipal, però les obres no es van adjudicar fins a l’octubre de l’any passat. I, de moment, només s’han enderrocat els dos sostres de l’actuació del 7 de juny.