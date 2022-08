Girona proposa ara moure el Trueta cap a Salt per evitar que afecti el Mas Bellsolà

El Mas Bellsolà no formarà part del complex del nou Hospital Josep Trueta. Pendents del vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua i de les diferents institucions implicades en el projecte, la família Bellsolà i l’Ajuntament de Girona han arribat a un «principi d’acord per a la preservació del mas, que quedaria fora de l’àmbit del parc hospitalari». L’anunci, a través de les xarxes socials, el va fer Olga Bellsolà i el va confirmar, amb precaució, el regidor d’Urbanisme de Girona, Lluís Martí. «Amb els darrers estudis hem aconseguit trobar una solució que, el que permetria, és reduir una mica l’afectació perquè alguna de les superfícies afectades, només algunes, es pugui quedar al marge i no necessitaríem ni adquirir-les, ni enderrocar cap edificació. Així, per exemple, hem treballat perquè la masia Bellsolà pugui romandre a l’espai que actualment ocupa». En canvi, de moment, l’altra finca implicada en la implantació del nou Trueta dins del terme municipal de Girona, Mas Sureda continuaria quedant «afectada» segons van confirmar ahir fonts de l’Ajuntament de Girona tot i matisar que el seu cas «es continua estudiant».

Lluís Martí sosté que l’anunci del principi d’acord amb els propietaris del Mas Bellsolà és producte del «que sempre hem dit que faríem». «Hem treballat per trobar alternatives que facin possible el parc hospitalari, tant en el municipi de Salt com en el de Girona, amb uns estudis per optimitzar l’espai per afavorir la implantació de les instal·lacions i, al mateix temps, evitar al màxim els perjudicis per als propietaris privats», va detallar Martí. Segons el regidor d’Urbanisme de Girona, els darrers estudis han permès trobar una solució perquè l’edifici del Mas Bellsolà quedi fora del futur complex, però «això no vol dir que altres edificacions o instal·lacions no resultin afectades, que sí que hi quedaran». Des de l’Ajuntament de Girona no es va concretar la proposta que es deriva dels resultats dels nou estudis, però, davant l’anunci que el Mas Bellsolà no quedarà afectat i sí altres parts de la finca, queda clar que es desplaçarà una mica tot el complex cap al terme municipal de Salt. Això faria que, si l’acord acaba convertint-se en ferm, l’Ajuntament i la família Bellsolà hauran de continuar negociant l’afectació i les possibles expropiacions o permutes d’altres parts de la seva, però no de la masia on viuen.

«Mantenir el Mas era el més important i pel que sembla vam deixar clar a l’Ajuntament, que lluitaríem fins al final», va assegurar Olga Bellsolà que va reconèixer que «som conscients que ens queda molt per fer: caldrà fer renúncies i arribar a més acords per fer compatibles els usos del sector Marroc amb aquesta nova realitat de la zona sud Salt - Girona, que és el nou Trueta».

Amb el principi d’acord per preservar la masia, després de reunir-se aquesta mateixa setmana amb Lluís Martí a l’ajuntament, Olga Bellsolà va fer servir les xarxes socials per les gràcies als suports que la família ha rebut en els últims mesos. «No ho hauríem aconseguit sense el ressò que n’hem fet tots plegats a través de xarxes socials, diaris i televisions», va dir Bellsolà que no sap determinar si el canvi de postura municipal és «per la pressió rebuda o perquè l’ACA no els hi permet construir part d’un hospital en zona inundable».