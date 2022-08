Desenes de cigonyes fan nit a les alçades en diferents edificis de Girona

Les imatges de grups nombrosos de cigonyes als teulats i en grues d’obres de la ciutat de Girona van escampar-se com la pólvora a les xarxes socials, entre aquest dimecres al vespre i dijous al matí. Sobretot a la zona de Montilivi, com ara a la parròquia de sant Josep, però també el altres punts com ara al voltant del parc del migdia. Alguns experts apuntaven que era la quantitat més nombrosa que mai s’havia aturat a la capital gironina.

«S’aturen a les ciutats, on tenen punts alts i refugis que consideren segurs», va indicar ahir el biòleg i ambientòleg Ponç Feliu, que va assenyalar que l’arribada massiva de les aus a Girona ha estat en les dates habituals:«Entre finals d’agost i primers de setembre». Recorda que són ocells que «crien al centre i centre-est del continent i que se’n van cap al continent africà». El seu camí sol ser sempre el mateix i «fan una nit d’estada i l’endemà ja segueixen el seu viatge cap al sud». D’aquí a pocs dies seran a Gibraltar, on creuaran cap a l’Àfrica. A la primavera, el viatge serà a l’inrevés. Fa pocs dies un grup també molt nombrós es va deixar veure a Banyoles. El meteoròleg banyolí Enric Estragués va assegurar que era una quantitat molt «abundant» i «majestuosa» i que volaven en cercle i conjuntament. «Va ser com un espectacle únic i gairebé irrepetible», va dir. Una agrupació de més de 100 cigonyes sobrevola el cel de Banyoles Les cigonyes solen fer aturades en punts elevats. En campanars, enl edificis alts o en polígons industrials, però no sempre és així. El risc de les torres elèctriques El biòleg naturalista i president de l’Associació de Naturalistes de Girona, Adrià Compte, va apuntar que en parar a la ciutat, les cigonyes havien estat «més tranquil·les» que si ho haguessin fet en altres punts elevats fora de la ciutat on hi ha torres elèctriques sense protecció. En aquest sentit, Compte va recordar que fa unes setmanes es van trobar trenta exemplars morts a Llagostera, víctimes d’una electrocució. Un lament que també va deixar palès Ponç Feliu: «Un dels problemes grossos que han d’afrontar les cigonyes són les torres elèctriques i sovint a cada aturada es moren alguns exemplars electrocutats». Més de 30 cigonyes moren electrocutades a Llagostera