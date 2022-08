Una gran agrupació de cigonyes, en la que es va poder arribar a veure més de 100 aus, va sobrevolar el cel de Banyoles durant el matí, dimarts passat.

«Va ser com un espectacle únic i gairebé irrepetible», va dir el meteoròleg banyolí, Enric Estragués. A més, va assegurar que aquesta ha estat la primera vegada que ha vist volar, en cercle i conjuntament, una quantitat «tan abundant» i «majestuosa» de cigonyes. «Ha estat un fet extraordinari i sorprenent», afegeix.

L’expert va explicar que aquesta au es reagrupa cada any per tornar a l’Àfrica, continent on l’espècie hiverna, però «enguany ha fet tanta calor, que és possible que s’hagin desubicat i per aquest motiu se n’han vist tantes en el mateix dia i lloc», conclou.