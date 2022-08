L’Ajuntament de Girona ha hagut d’apujar l’import al qual estava disposat a arribar per poder adquirir 252 noves girocletes. Al mes d’abril, el consistori va obrir un primer concurs públic per tal que les empreses interessades fessin les seves ofertes per vendre les 252 unitats a l’Ajuntament. El pressupost de sortida en 138.128 euros, que correspondrien a 548 euros per cada unitat. A més a més, com passa en els concurs públics, esperava que amb la pugna entre empreses, el preu encara es rebaixés. Però es va trobar que la licitació va quedar deserta. Cap empresa va presentar cap proposta. Segons fonts municipals, es va deure a «l’alta demanda de bicicletes i l’escalada de preus que hi ha hagut des de l’inici de la pandèmia».

La compra s’ha de tirar endavant per mitjà dels fons europeus Next Generation. Aquest mes de juliol, l’Ajuntament ha obert una segona licitació per intentar adquirir les noves 252 bicicletes. En aquesta ocasió però, el pressupost màxim que ha marcat l’Ajuntament al qual pot arribar a assumir ja és de 189.050 euros, que correspon a 750 euros per cada nova unitat. La licitació es va publicar de nou i s’està pendent de l’adjudicació del contracte, que hauria de ser imminent, segons fonts municipals. Una primera revisió Aquest increment de preu és un segon augment ja que, inicialment ja s’havia fet una revisió dels imports vigent fa uns anys per evitar entrebancs a l’hora d’aconseguir la contractació. El 2019, el cost global d’una bicicleta era d’uns 340 euros. Però ha hagut de tornar a apujar el preu. El subministrament de les 252 girocletes, ha de servir per equipar el conjunt de dotze noves estacions que s’ha previst instal·lar els propers anys. Seran 21 per cada estació, de mitjana i haurien d’estar en marxa el 2024. Quatre de les dotze, de fet, ja ho estan. Aquesta expansió contribuirà a ampliar les estacions del sistema públic de bicicletes de la ciutat per «incrementar l’àmbit del servei públic de la ciutat per augmentar els desplaçaments en bicicleta, amb l’objectiu de reduir les emissions atmosfèriques i la contaminació acústica, i prioritzar la mobilitat activa». Amb aquest argument, s’han pogut aconseguir els diners dels fons europeus. Les tres properes estacions es preveuen ubicar en entorns propers al Mercat del Lleó, a prop del pavelló de Santa Eugènia de Ter i a la zona de l’encreuament dels carrers Caldes Montbui i Lluís Pericot.Les tres parades també s’han inclòs als fons europeus Next Generation i haurien d’entrar en funcionament abans que acabi l’any per rebre la subvenció pertinent.