L’Ajuntament de Girona vol col·locar quatre «jocs inclusius» a tres punts de la ciutat però no els ha pogut comprar. Una empresa havia fet una oferta però posteriorment va al·legar que alguns dels elements que es demanaven no els podia proporcionar perquè estaven descatalogats. En concret, l’Ajuntament volia posar els jocs «multijoc Diabolo» i «balancí tandem» per instal·lar-los al parc infantil de la Torrassa, que connecta Sant Daniel amb Montjuïc, en substitució de part dels jocs existents.

També volia posar un gronxador mixt d’integració al parc infantil de riu Freser, al barri de sant Pau. Finalment, pretenia comprat el denominat giratori Cars01 per posar-lo al parc infantil de la plaça de Tomàs Baraut del barri del Pont Major, en substitució d’un gronxador que es va retirar per estar en mal estat. Aquest joc ampliarà la diversitat de jocs del parc. Aquest contracte inclou el subministrament i la instal·lació dels quatre jocs. Té una partida reservada d’uns 20.000 euros dins del pla de jocs infantils accessibles.