Els Mossos d’Esquadra investiguen un atracament a punta de ganivet que es va produir aquest dijous al matí al centre de Salt. La policia compta amb una descripció força clara del delinqüent i juntament amb altres elements com les càmeres de vigilància, està buscant-lo.

El robatori violent i amb intimidació es va produir aquest dijous pels volts de les onze del matí en una sabateria que està ubicada al carrer Major de Salt. Malgrat ser plena llum del dia, un home va entrar en aquest local, va esgrimir un ganivet i posteriorment, va reclamar els diners de la caixa a la dependenta.

Aquest home va aconseguir finalment el què volia després de les amenaces: es va emportar 200 euros. Després del fort ensurt, la dependenta va veure com l’home sortia del local i se’n va anar corrents de la zona.

Es va avisar la policia pels fets i fins al lloc s’hi van desplaçar la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. Els policies van buscar l’home per la zona però no se’l va poder localitzar. De moment, hi ha una investigació oberta per part dels Mossos de la comissaria de Salt.

El juny, l’estanc del Veïnat de Salt va patir un intent frustrat de robatori similar i que va acabar fustrat gràcies a l’acció d’una de les dependentes que hi treballa. En aquest cas, un encaputxat va esgrimir un ganivet però la dona va poder-lo fer fora després d’enfrontar-s’hi i empentant-lo.