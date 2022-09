Només 1% dels cotxes aparcats al barri de Pedret de Girona són del veïnat

Un estudi de mobilitat que s'ha fet sobre el barri de gironí de Pedret ha analitzat l’ocupació dels aparcaments i l’origen dels vehicles, així com el temps que estan en un mateix indret. L’informe apunta que el 69% dels vehicles no estan censats a Girona i que només un 1% dels cotxes estan censats al barri. Hi ha un 9% de vehicles que són de residents a l’Eixample i un 12% que és de la resta de la ciutat de Girona. Els estacionaments del quasi tots els carrers estan sempre plens. Al carrer de Palamós, l’ocupació és sempre del 100%, a la ronda Pedret i al carrer Palafrugell és d’entre el 88 i el 90% i al carrer Pedret entre el 75 i el 97% segons l’hora. En aquests carrers, entre el 39 i el 47% són places bastant fixes, i la resta hi estan només al matí o només a la tarda o al matí i a la tarda, però no al vespre.

L'estudi, encarregat per l'Ajuntament a l'empresa Multicriteria planning- Mcrit, s'ha portat a terme perquè va ser un dels projectes escollits a la votació dels pressupostos participats del barri l'any 2019. En concret es va demanar un estudi de mobilitat i redacció d'un projecte sobre les mesures per reduir la velocitat als carrers Palamós i Palafrugell. Els veïns van insistir en la necessitat urgent de tirar endavant aquest estudi quan l'Ajuntament va decidir ubicar a Pedret el punt on els autobusos turístics fan baixar els visitants i on els recullen. «Superàvit» de 363 places d’aparcament al barri de Pedret de Girona