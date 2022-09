Un operatiu policial en bars de Salt acaba amb tres detinguts i set denunciats

Un operatiu policial en cinc bars de Salt ha acabat amb tres detinguts i set denunciats.

L'actuació conjunta de Policia Nacional, Policia Local de Salt i els Mossos d'Esquadra es va fer aquest dimecres al vespre en cinc locals del centre de la vila.

Aquest dispositiu liderat per la Policia Nacional es va muntar per detectar possibles infraccions en matèria de seguretat ciutadana, policia administrativa i sobre la normativa en matèria d'estrangeria.

L'operatiu va començar cap a les set al vespre i es va fer en cinc locals de restauració ubicats als carrers de Torras i Bages (tres bars) i el de Manuel de Falla (dos).

72 identificats

En total, van identificar 72 de persones, la major part procedents de països subsaharians.

La Policia Nacional va detectar i detenir tres persones que es trobaven en situació irregular i, per tant, infringien la Llei d'Estrangeria i a qui se'ls realitzarà el corresponent expedient d'expulsió.

D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van localitzar una bici d'alta gamma que se sospita que podria ser robada.

Des de la Policia Local, es van aixecar cinc actes per infraccions de tipus administratiu. També una per falta de respecte als agents per part del titular d'un establiment, se li va aixecar acta en aquest cas per la Llei de Seguretat Ciutadana.

També es va aixecar una acta per tinença de drogues. Concretament, a un home li van trobar marihuana i 1.000 euros en bitllets fraccionats.

La Policia Nacional a banda d'agents de la comissaria provincial de Girona, en aquest dispositiu de Salt, també van activar dues furgonetes de la UIP (Unitat d'Intervenició Policial).

Aquest tipus de dispositius no és el primer cop que es fan a les comarques gironines, fa pocs dies se'n va fer un de similar en bars de Sant Feliu de Guíxols.