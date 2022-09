Un operatiu policial simultani en quatre bars de Sant Feliu de Guíxols ha acabat amb 11 denunciats per consum de drogues i un detingut, que tenia molts antecedents, per infracció de la Llei Orgànica d'Estrangeria (LOEX).

L'actuació conjunta de Policia Nacional, Guàrdia Civil i Policia Local també va suposar l'aixecament de quatre actes per infraccions fiscals.

Els registres es van fer de forma simultània en quatre locals el divendres passat.

Aquest dispositiu va començar després que a la policia els arribessin informacions anònimes que apuntaven que els quatre bars podien estar venent substàncies estupefaents per part d'estrangers. Per aquest motiu, van muntar l'operatiu per detectar possibles infraccions i el grau de compliment de la normativa en matèria d'estrangeria.

L'operatiu va començar cap a les deu de la nit del dia 2 de setembre i va implicar els diversos cossos policials. La Guàrdia Civil de Palamós que es va centrar en la normativa fiscal dels locals, la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols en qüestions tant administratives com de seguretat ciutadana i la Policia Nacional en aspectes de matèria estrangeria, que és qui té la competència en aquest àmbit.

Consum de droga

Els agents van escorcollar els locals i durant la identificació de les persones, se'ls va intervenir substàncies estupefaents. Per aquest motiu la Policia Local de Sant Feliu de Guíxols va proposar a un total d'11 persones una sanció per tinença i consum d'estupefaents en ser infraccions greus a la Llei de Seguretat Ciutadana.

Pel que fa al control de ciutadans estrangers, del total d'identificats, la Policia Nacional va citar tres persones davant del Grup d'Estrangers de Sant Feliu de Guíxols i també va detenir un ciutadà estranger en situació irregular i que a més comptava amb nombrosos antecedents a Espanya. A aquest home, que estava en situació irregular a Espanya se li ha incoat un expedient d'expulsió per infracció a la Llei Orgànica d'Estrangeria (LOEX). La Guàrdia Civil per la seva banda va aixecar quatre per infraccions fiscals.

Des de la Policia Nacional, que ha liderat l'operatiu, es destaca "la gran col·laboració" de tots els cossos participants i afegeixen que això dona "una imatge de treball policial coordinat i ben executat".