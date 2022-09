Josep Maria Vidal tornarà a optar, una vegada més, a ser escollit com a alcalde de Llambilles en les eleccions municipals que se celebraran el pròxim 28 de maig. Vidal, de 58 anys i que porta com a màxima autoritat del municipi des de 2011, va ser ratificat com a cap de llista en una assemblea d’afiliats, afiliades i simpatitzants del partit al municipi.

L’actual alcalde de Llambilles destaca que en l’actual mandant «ja s’ha executat un 70% dels punts inclosos en el programa electoral, i que abans del mes de maig s’haurà completat un 20% més». Un d’aquests projectes ha estat la construcció de tres trams nous de via verda, mentre que encara està pendent la construcció del nou centre intergeneracional. «Promoure habitatges destinats als joves, per evitar que marxin del poble» és un dels reptes del futur, afirmava Vidal.