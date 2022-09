Veïns de Figuerola i Bonastruc reclamen l’operatiu especial de neteja els dijous

La història interminable. Sembla que al començament d’estiu la cosa es calma, amb el final del curs universitari i el desplaçament de l’oci nocturn cap a la costa. Però al setembre torna. Els veïns de Figuerola i Bonestruc de Girona porten des de 2011 queixant-se de xivarri, baralles i brutícia al voltant dels locals que tenen permís per obrir fins a altes hores de la matinada. Tanmateix, «estem sempre igual que quan vam començar», es queixa un portaveu de l’associació de veïns del barri. Fa més d’una dècada que lamenten que l’Ajuntament «no ha pres cap mesura contundent» al respecte. Així que amb el nou curs universitari en marxa, ja fa dues setmanes que l’oci nocturn ha tornat amb força, i això provoca que durant les nits «no podem dormir». Ara, a més, s’hi han afegit els dimecres, que fa anys que eren «tranquils».

Abans, eren «tres dies convivint amb la merda». Ara ja en són quatre dels set que té la setmana. El que fa que nit rere nit els que van als locals deixin «brutícia» al carrer, que després els serveis de neteja de l’Ajuntament ha de retirar. El nou contracte de neteja, que va entrar en vigor fa poques setmanes, contempla operatius de neteja especials a la zona els divendres, dissabtes i diumenges. «Potser no n’hi ha prou amb això», apunta el portaveu de l’associació de veïns. I és que amb l’entrada en joc de les nits dels dimecres, dijous matí els veïns surten al carrer i es troben amb una gran quantitat de porqueria, que inclou ampolles de vidre -alguns de trencats-, gots de plàstic, llaunes i, fins i tot, vòmits i pixum. «El contracte no contempla la neteja els dimecres», afirma.

L’associació de veïns també lamenta que la neteja de la zona no sigui del tot «satisfactòria», ja que moltes vegades «queden coses sense recollir». A part, expliquen que quan passa la màquina amb aigua amb la mànega a tota potència «giren fang» que embruta portals, aparadors i façanes que obliga als propietaris a «netejar-ho cada vegada». A més, «els muntants de fusta no estan preparats per rebre tres vegades a la setmana aigua i s’acabaran podrint».

A tot això s’hi afegeix que aquesta zona de locals d’oci nocturn és molt propera a l’Escola Joan Bruguera i, per tant, tota aquesta brutícia «no transmet una bona imatge» als nens i nenes que al matí es dirigeixen al centre. Fins i tot, el portaveu de l’associació afirma haver trobat «xeringues amb sang» a prop de l’escola. Tota aquesta problemàtica ha fet que «molts veïns acabin marxant perquè no es pot descansar bé».

Els residents de la zona lamenten que fa més de 10 anys que es queixen del tema a l’Ajuntament i «estem sempre igual»

Una de les solucions a aquest conflicte és traslladar tota la zona d’oci nocturn de Girona «a una mena d’espai com Roca Village, on la gent pugui fer festa» sense molestar als veïns.

El local de Figuerola 12

De fet, exposen que quan es va tancar l’antiga Sala de Ball ara farà cinc anys, va «millorar el benestar dels veïns» amb habitatges propers a aquest local. Tanmateix, ara temen que un nou local tornarà a obrir les portes aviat.

Es tracta de la històrica discoteca del número 12 del carrer Figuerola, coneguda amb diferents noms com Inèdit, Món Apart, Mondo o Gatzara, que roman tancada des de la pandèmia. Tot i així, l’associació de veïns alerta que «s’hi estan fent obres il·legals, amb les persianes abaixades i de magatotis». Així, si «s’aplica la normativa, no es pot obrir». El mes de juliol, l’Associació de veïns de Figuerola i Bonastruc va saber que el nou propietari del local, i de l’entresol que hi ha just a sobre, és un dels principals empresaris de l’oci nocturn de Girona. Temien que el local podia tenir les portes obertes aquest mateix mes de setembre. De moment, roman tancat, però tot apunta que aquestes «obres clandestines» faran que aixequi la persiana en les pròximes setmanes.