La Universitat de Girona va ser la institució acadèmica d’Espanya amb un nombre més alt de projectes de voluntariat durant el curs passat. En total, se’n van fer 313, un 89% més que el curs 2020-202, superant les 285 de la Universitat de Santiago de Compostela, i les 159 de la Universitat Rei Juan Carlos, a Madrid. D’aquesta manera, un any més, la UdG demostra el seu compromís per ajudar els col·lectius més necessitats.

I és que a banda de ser la primera universitat espanyola en accions de voluntariat, també és la segona amb la xifra més elevada d’alumnes que participen en aquests projectes. El curs passat en van ser 1.995, només per darrere de la Universitat CEU San Pablo, a Madrid, amb 3.387 alumnes. En aquests gairebé 2.000 estudiants que van ser voluntaris a la UdG també se n’hi han de sumar 120 que el curs passat van participar en el nou programa de voluntariat internacional que va la institució per primera vegada, on diferents alumnes feien aquests projectes a diferents indrets d’Europa.

«És un model de voluntariat molt consolidat», afirmava la vicerectora de Territori i Compromís Social, Silvia Llach. Des que es van iniciar el projecte, el curs 2010-2011, hi han participat 16.276 alumnes. L’any passat, una mica més del 10% de l’alumnat de la UdG va fer algun voluntariat, que consisteix en 25 hores de formació i 25 més d’aquesta activitat solidària. Llach també explica que hi ha al voltant d’un centenar convenis actius amb entitats socials, el que demostra un «compromís comunitari».