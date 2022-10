Una desena d’activitats formaran part de la Campanya de les Persones Sense Llar a Girona, que tindrà lloc del 24 al 27 d’octubre. L’objectiu és fer visible el col·lectiu de les persones sense llar a la ciutat a través de xerrades i exposicions. La campanya està organitzada per l’Ajuntament, a través del Centre d’Acolliment i Serveis Socials La Sopa, i per les entitats Traçant Camins i Càritas Diocesana de Girona.

El programa d’actes arrencarà el 24 d’octubre al matí amb la presentació de la campanya al pont de Pedra a càrrec de les tres organitzacions, i continuarà amb una exposició de fotos al Centre Cívic Pla de Palau. L’endemà hi haurà una xocolatada i el concert de Pau Morales al Centre Cívic del Barri Vell.

El 26 d’octubre hi haurpa dues exposicions. Per una banda, el Local de Pedret acollirà la mostra de vinyetes La Perra Laika de Jordi Jiménez Xiberta. I, per l’altra banda, a la biblioteca de l’IES Vallvera de Salt s’hi podrà veure l’exposició fotogràfica Amb el cap ben alt de Pere de Prada.

L’últim dia, al matí tindrà lloc la taula rodona que porta per títol «Quin impacte té en la salut de les persones el fet de viure o haver viscut al carrer», a la Casa de Cultura. al migdia es farà una flash movie.