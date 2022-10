Detecten 78 casos de frau elèctric al barri la Font de la Pólvora

Els Mossos d’Esquadra i tècnics d’Endesa han realitzat aquesta setmana un nou operatiu contra el frau elèctric al barri de la Font de la Pólvora de Girona. El resultat: gairebé la meitat dels comptadors inspeccionats, presentaven frau.

Aquest dispositiu va començar a les nou del matí i va durar fins al migdia. Per part dels Mossos d’Esquadra s’hi van desplaçar tres equips dels agents antiavalots de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) de Girona i també tres patrulles de seguretat ciutadana. Per part de la companyia elèctrica Endesa, hi van participar quatre vehicles.

Els tècnics van entrar a diferents escales dels carrers on hi havia sospites que hi podia haver alguns habitatges que tinguessin la llum punxada. Van accedir a habitatges de la plaça del Llimoner, de l’avinguda de la Font de la Pólvora i del carrer Acàcia.

En total, van inspeccionar 154 comptadors i van detectar que en 78 hi havia cas de frau. Els tècnics els van desconnectar perquè no es continuessin alimentant de forma fraudulenta.

A la plaça del Llimoner van inspeccionar 33 connexions i d’aquestes, 17 presentaven frau. A l’Avinguda de la Font de la Pólvora, de les 35 analitzades pels tècnics, en 18 casos hi havia la llum punxada. I finalment, al carrer de l’Acàcia, la meitat presentaven una connexió il·legal -en 43 dels 86 comptadors. L’operatiu forma part dels dispositius periòdics que la policia i Endesa porten a terme per detectar casos de frau elèctric.