Recuperar la memòria a través de la imatge gràfica dels cartells de Fires. Aquest és l’objectiu que s’ha marcat l’Ajuntament que, a través del reconegut i molt valorat Servei de Gestió Documental, Arxiu i Publicacions (SGDAP), va adquirir fa uns mesos dos cartells corresponents a les Fires de Sant Narcís de la ciutat dels anys 1908 i 1919. Per recuperar aquests dos cartells es va haver de participar en una subhasta, però l’esforç fet ha volgut la pena. El cost ha estat de 4.067 euros.

Segons va informar l’Ajuntament després de la compra, el primer cartell que data de l’any 1908 «correspon al fragment superior del cartell de les Fires d’aquell any i es tracta d’una litografia formada per dues fulles enganxades que fa 125 x 90 cm». El cartell té un bon estat de conservació tot i que mostra algunes taques d’oxidació, però aquest també és un fet habitual en aquest tipus de document després de tants anys. El cartell té altres detalls com ara que el text imprès és en castellà, i l’única imatge que conté és el dibuix del campanar de Sant Feliu sobre la G de Gerona. D’aquest cartell, l’Ajuntament va informar que l’Arxiu Municipal de Girona ja en conservava el fragment inferior, sense imatge ni títol, però amb indicació de la impremta i l’any d’impressió: Imp.y Librería de D. Torres, 1908.

Pel que fa al cartell que data de l’any 1919 es tracta d’una litografia de paper muntada sobre tela amb unes mides de 280 x 130 centímetres. Quan es va presentar es va explicar que a «diferència del cartell anterior, en aquest predomina una escena figurativa, on es veu una dona i dos infants observant les joguines que els ensenya un venedor ambulant, envoltats d’altres homes i dones». Segons es pot observar el cartell està signat per J. Mongrell, és a dir pel pintor Josep Mongrell i Torrent, nascut a València el 1870 i que va morir a Barcelona el 1937. L’artista va ser deixeble de pintors tan destacats com Ignasi Pinazo i Joaquim Sorolla.

L’Ajuntament ha hagut de fer un esforç important per incorporar aquests dos cartells. L’alcaldessa, Marta Madrenas va voler destacar durant la presentació de les dues obres l’esforç que es fa des de l’Arxiu Municipal per recuperar la memòria. «Vull destacar el valor històric dels dos cartells, de més de cent anys cadascun, i que ens permet recuperar una part de la nostra memòria històrica en la seva vessant més lúdica i popular».