El Govern vol iniciar el procediment d’avaluació ambiental de l’estació del TAV a Vilobí aquest any

La ministra de Transports, Raquel Sánchez, va explicar ahir que l’objectiu del Govern és iniciar el procediment d’avaluació ambiental de la nova estació del TAV a l’aeroport de Girona durant aquest matiex any. Sánchez va defensar el compromís de l’executiu espanyol amb aquest projecte, tot recordant que el juliol de 2021 es va adjudicar l’estudi informatiu, que té un plaç de dos anys, i va anunciar que d’aquí a unes setmanes visitarà Girona «per poder explicar els avenços d’aquest projecte tan important». Sánchez també va defensar la seva actuació a la plaça Espanya de Girona, i va assegurar que cal formalitzar el conveni amb l’Ajuntament per poder adjudicar les obres i poder-les tirar endavant d’una vegada. D’altra banda, va subratllar que estan treballant també amb l’Ajuntament de Figueres per poder suprimir els passos a nivell del tren convencional a la ciutat, que també estan pendents des de fa anys.

Sánchez va oferir aquestes declaracions com a resposta al senador gironí Jordi Martí (ERC), que va denunciar «l’infrafinançament i la inexecució endèmica» d’inversions del govern espanyol a les comarques gironines, i va lamentar la «desatenció en serveis bàsics per a la població, en alguns casos ratllant el col·lapse». Entre altres qüestions, va lamentar que el projecte per soterrar el tren convencional a la ciutat de Girona hagi quedat en un calaix.