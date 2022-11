Acord per la neteja dels patis interiors entre l’Ajuntament i els veïns de Can Gibert

L’Ajuntament de Girona va arribar a un acord amb l’Associació de Veïns de Can Gibert per continuar fent la neteja dels patis interiors del barri. Tal que avançava avui el Diari de Girona el consistori havia deixat de fer el servei, al·legant que el conveni que s’havia signat l’any 2002 no era vàlid. L’ajuntament detallava que aquest acord les lleis havien canviat des de fa dues dècades a ara i, a més, que el Patronat Santa Creu de la Selva ja no era el propietari de la majoria d’edificis de la zona.

Els veïns de Can Gibert reclamen la neteja de patis acordada en un conveni de 2002 Tot i així, una reunió celebrada ahir a la tarda entre l’alcaldessa, Marta Madrenas, i el president de l’associació, Josep Maria Boj, ho va canviar tot. Ara, l’Ajuntament es compromet a fer la neteja d’aquests espais fins al mes de febrer del pròxim any. A més, ho faran de forma més intensa, ja que es realitzarà dos cops per setmana i no un, com es va fer fins al passat mes de juliol. De fet, a les set del matí els operaris ja estaven fent neteja en un dels patis interiors, segons apuntava el secretari de l’Associació de Veïns, Josep Maria Dalmau. En tot cas, aquest acord no inclou el manteniment dels espais, on ara hi ha «alguns forats i problemes amb els passatges». Un cop arribats al mes de febrer «buscaran alternatives» per continuar amb el servei, apuntava Dalmau. Una d’elles, podria ser que «els patis passin en mans de l’Ajuntament». El consistori es compromet a fer el servei fins al febrer i a buscar una solució a partir de llavors Manifestació desconvocada D’aquesta manera, i un cop la junta de l’associació s'ha reunit aquest matí, s’ha decidit desconvocar la manifestació prevista per diumenge matí. Aquesta, tenia la intenció de tallar diferents carrers del barri aprofitant l’últim dia de Fires.