Els veïns de Can Gibert reclamen la neteja de patis acordada en un conveni de 2002

Controvèrsia a Can Gibert del Pla per un servei de neteja i manteniment que s’ha de portar a terme als patis interiors del barri. L’associació de veïns es queixa que, des de fa uns dies, el manteniment d’aquests espais ja no es fa. Un servei que, segons conveni, correspon a l’Ajuntament de Girona. I és que l’any 2002 els veïns van signar aquest acord indefinit amb l’Ajuntament i el Patronat Sant Creu de la Selva en el qual s’exposava que el consistori es feria responsable de la neteja i el manteniment d’aquests patis interiors.

El servei ha funcionat amb normalitat durant gairebé vint anys. Els residents del barri expliquen que, fins al juliol, el servei es feia un cop per setmana, i gràcies a això, «els patis estaven mitjanament nets», apuntava el secretari de l’Associació de Veïns de Can Gibert del Pla, Josep Maria Dalmau. En els últims tres mesos, però, el manteniment i neteja s’ha fet de forma més «irregular», fins que fa deu dies es va realitzar per últim cop. Dalmau detalla que «ens van dir que ja no vindrien», mentre que l’ajuntament exposa que és un tema força complex.

Reunió per acostar posicions

I és que aquests patis interiors són d’ús públic, però sobre el paper, formen part de la comunitat de veïns. És per això que fa dues dècades es va arribar a aquest acord perquè l’Ajuntament es fes càrrec del manteniment dels espais. Segons el consistori, el conveni no té validesa jurídica per dues raons. La primera, perquè el Patronat Santa Creu de la Selva ja no és propietari de la majoria dels edificis del sector i, la segona, perquè des de 2002 fins ara les lleis s’han anat canviant i ja no es pot destinar diners públics en una zona d’ús privat. Tot i així, el consistori es va reunir ahir amb l’Associació de veïns per mirar de trobar una solució al respecte.

«Són espais d’ús públic i sempre estan oberts a tothom», exposava Dalmau. Tot i així, recorden que hi ha altres espais amb les mateixes característiques om sí que es fa el manteniment. Posen d’exemple les voltes de la rambla de la Llibertat, les de la plaça del Vi, les del carrer Sant Francesc o les de plaça Independència. «N’hi ha més», assenyala el secretari de l’Associació. Per la seva banda, l’Ajuntament exposa que hi ha molts dubtes jurídics que s’arrosseguen des de fa vint anys, i s’estan intentant posar en ordre, en un tema força complex. De fet, és un tema recurrent que en els plens. En aquest cas, el PSC ha demanat, reiteradament, solucions per la neteja d’aquests patis interiors.

A més, el veïnat fa dècades que demana la cessió d’aquests patis interiors a l’Ajuntament, perquè així «formaria part del patrimoni de la ciutat» i s’hauria de fer càrrec del manteniment «si o sí». Dalmau detalla que d’ençà que va entrar a formar part de l’associació de veïns, fa setze anys, sempre s’ha insistit a demanar aquesta cessió. Però la cosa va més enllà, perquè «abans que entrés ja ho estàvem reclamant» i apunta que a finals de la dècada dels seixanta ja es demanava.

L’últim cop que van presentar una instància a l’Ajuntament demanant la cessió dels patis interiors va ser el 14 de juliol de 2021. Quinze mesos més tard, «encara no ens han contestat». Dalmau lamenta que «no ens val l’excusa que és culpa del secretari, que ens donen sempre que són incapaços de resoldre algun problema».

Un acte reivindicatiu, diumenge

Per reclamar que es torni a fer el servei de neteja i manteniment aprovat en el conveni de 2002 i també demanar que la cessió d’aquests patis interiors a l’Ajuntament, l’Associació de Veïns durà a terme un acte reivindicatiu aquest diumenge matí. Serà una manifestació que es farà per diferents carrers del barri, amb sortida i arribada a la plaça Pere Calders. «Ens interessa crear caos circulatori» coincidint amb l’últim dia de les Fires, afirmava Dalmau. L’associació espera que en la concentració es reuneixin un centenar de persones.