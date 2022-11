El ple de Girona aprova avui definitivament el canvi de forma de gestió de l’aigua

El ple municipal de Girona validarà avui definitivament el canvi de la forma de gestió del servei d’abastament i distribució d’aigua potable de Girona per tal que passi a ser cent per cent municipal. El plenari aprovarà el canvi de forma de gestió, la constitució de la societat mercantil supramunicipal «Cicle de l’Aigua del Ter, SA» , el reglament del servei municipal d’abastament i distribució d’aigua potable del sistema de Girona i el reglament del servei municipal de sanejament públic del sistema de Girona. Amb l’aprovació es desestimaran les diferents al·legacions que s’havien presentat després de l’aprovació inicial.

A partir d’ara, es treballarà en tota la tramitació burocràtica pendent per poder constituir la nova societat de capital 100% municipal. Són aspectes tècnics com la compra d’accions dels diferents ajuntaments i entrar la documentació en una notaria i al registre civil. Després tocarà traspassar tot el servei a la nova societat, ja que ara s’està gestionant des de l’Ajuntament. La intenció és tenir-ho tot enllestit per tal que entri en vigor, com a màxim, l’1 de gener.

Danys i perjudicis

A la mateixa sessió plenària es faran els tràmits pertinents per iniciar l’expedient per a la determinació dels danys i perjudicis generats a l’Ajuntament de Girona per part de l’entitat Girona SA (la part privada de l’antiga empresa mixta) i que es calcula en un total de 13,2 milions d’euros. És per reparacions i manteniments no efectuats, pel lloguer de l’oficina i per pagaments a directius que en realitat treballaven per l’empresa mixta.