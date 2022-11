Una vintena de persones, també membres de la PAH de Girona, es van concentrar ahir a les portes d’un domicili del carrer de les Agudes de Girona per a donar suport a una mare amb tres filles, que al llarg del matí havien de ser desnonades d’un pis que ocupaven des de feia més d’un any. Una de les tres filles, va assegurar el voluntari de Càritas Diocesana de Girona, Enric Blavi, «està diagnosticada i en tractament per ELA» i l’altre, és una menor de 15 anys. Finalment, però, l’ordre es va suspendre. «En una cosa tan delicada com és la vivenda, i que en aquest cas implica deixar a quatre dones al carrer amb una noia malalta i una menor, hi hauria d’haver-hi una altra sensibilitat».

Però aquesta només és la punta de l’iceberg. «Càritas i els Serveis Socials ja les estaven ajudant, però encara fan falta moltes més ajudes perquè aquí se senten desorientades». I és que, recorda, «al seu país no hi volen tornar de cap manera».