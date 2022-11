Nova picabaralla entre l'oposició i el govern de Girona pel nou Trueta

La ubicació del futur nou hospital Josep Trueta ha comportat, novament, un seguit de picabaralles entre l’oposició i el govern de Girona. Es portava al ple davui la ratificació d’un decret d’alcaldia la consulta prèvia a una modificació del pla General que impulsa l’Ajuntament i que està vinculada a quatre propostes. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, ha qüestionat el ritme en què avança tot el projecte, com també ho ha fet la portaveu del PSC, Sílvia Paneque. Salellas també ha posat en dubte que l’equip de govern gironí estigui «facilitant» el millor projecte pel futur equipament entre Girona i Salt i s'ha queixat que l’alcaldessa, Marta Madrenas, fes tuits «que es dediquen més a destruir que a cooperar». Paneque ha lamentat que les propostes plantejades pel govern no protegeixen prou la riera Marroc i que manlleven la poca zona verda que hi ha a la zona.

Mentrestant, el tinent d’alcaldia d’Urbanisme, Lluís Martí, ha acusat els dos grups de l’oposició de «viure en el dia de la marmota», criticant l’Ajuntament amb «fal·làcies i demagògia» al voltant del nou Trueta i ha recordat les dificultats en els tràmits. El regidor ha apuntat que l’opció que havien defensat a Domeny era més senzilla, amb tot el sector urbanitzat i amb acords amb els propietaris i, en canvi, al sud de Girona i Salt era la que oferia «més complexitat urbanística». Martí ha posat èmfasi en què fa pocs dies, l’observatori impulsat pel Col·legi de Metges va recordar que «Girona compleix, i que a més ho està fent molt bé» (en referència als tràmits urbanístics). Per no posar pals a les rodes, tota l’oposició s'ha abstingut per facilitar que el procés per al nou Trueta avanci. La dificultat en la compra de terrenys està endarrerint el projecte del nou Trueta Madrenas recorda que ja va advertir de les dificultats en el procés urbanístic del Trueta