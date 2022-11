El director de l'ICRA, Damià Barceló, i la cap d'Àrea de Qualitat i Seguretat de l'Aigua de l'ICRA, Mira Petrovic, figuren com a quarts millors científics de l'Estat segons el rànquing elaborat per Research.com. Es tracta d'un llistat que analitza 166.000 perfils d'arreu del món i els classifica per distingir-ne la seva importància. Damià Barceló figura en 4a posició de l'Estat i en la 419 de tot el món. Per la seva banda, Petrovic també forma part de la 4a posició a l'Estat i la 433 del món de millors investigadores. Petrovic, però, ha lamentat la poca presència de dones en el llistat. «Per cada dona científica hi apareixen deu homes», ha afegit la investigadora de l'ICRA.

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) es posiciona per la qualitat de la recerca a nivell internacional després d'aconseguir que dos dels seus científics apareguin entre els cinc millors de l'Estat i els 500 primers de tot el món. Es tracta d'un llistat que elabora Research.com a partir de la mètrica de l'índex H, que proporciona Microsoft Academy Graph. De fet, l'ICRA és una de les institucions amb més investigadors entre les primeres places del rànquing. Un dels reconeguts és Damià Barceló, el director del centre de recerca. Es troba en la quarta posició de l'Estat i la 419 de tot el món, en una classificació global que permet tenir una visió general de quin és l'estat de la recerca entre els principals estudiosos del seu camp. Barceló compta amb més de 40 anys de carrera dedicada a la Química Ambiental i ha participat en diversos estudis sobre els problemes en la qualitat de l'aigua. Alguns dels treballs més destacats són les investigacions vinculades a la contaminació orgànica dels 'contaminants emergents' (plaguicides polars, detergents, productes farmacèutics o drogues en aigües naturals). Des del 2010 ja és un dels científics més citats internacionalment pel nombre i la qualitat de les seves publicacions. Per la seva banda, la cap de l'Àrea de Qualitat i Seguretat de l'Aigua de l'ICRA, Mia Petrovic, és la quarta científica més important de l'Estat i la 433 de tot el món. El rànquing de millors científiques persegueix l'objectiu d'oferir més visibilitat a les recerques que lideren les dones i mostrar que es mereixen les mateixes oportunitats de ser escollides per la seva feina i els seus coneixements. Petrovic és llicenciada en Enginyeria Química i el principal àmbit de recerca és l'estudi de la destinació i el comportament dels contaminants orgànics emergents en tractaments d'aigua residual i potable. Aquesta àrea vol donar una resposta completa i eficient als problemes relacionats amb la qualitat de l'aigua, sobretot en l'àmbit mediterrani.