Xavier Garcia és el nou president de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona després d'imposar-se en les eleccions celebrades el passat 8 de novembre. D'aquesta manera, Garcia, gerent del Restaurant Mimolet, La Tabarra i Castell de Sant Gregori, agafa el relleu de Josep Carreras a la presidència de l'entitat. Carreras, director de l'Hotel Europa, era el màxim representant de l'associació des de l'any 2014.

Josep Carreras Espígol, fill del fundador i primer president de l'associació l'any 1977, Josep Carreras Feixas, ha estat durant vuit anys al capdavant de l’Associació d’Hostaleria, Turisme i Restauració de Girona. Entre altres fites, ha celebrat el 40è aniversari de la fundació de l'entitat i també el 40è aniversari de la Setmana Gastronòmica, la mostra gastronòmica més antiga de Catalunya. A més, ha engegat diferents campanyes promocionals a Girona, així com donar suport a iniciatives privades i públiques de la ciutat.

Ara, Xavier Garcia agafa el seu relleu, convertint-se en el sisè president de l'associació. Una de les primeres mesures que ha pres en el seu nou càrrec ha estat la creació de noves vicepresidències per assegurar la representació de tots els establiments associats i, a la vegada, que puguin inspirar noves acciones i actuacions a l'entitat.

D'aquesta manera, la nova junta directiva està formada per Xavier Garcia (Restaurant Mimolet), com a president. També tres vicepresidents, amb Esther Soler (Hotel Ciutat de Girona), com la d'hotels, Xavier Manresa (Restaurants SinoFos, Porcus, FockViu i Graner Roent), com el de restaurants, Jaume Donjó (PGA Catalunya Resort Catalunya), com el d'esdeveniments, Xavier Presas (Lapsus i Cu-cut), com el de bars, i Amadeu Monsó (Lola's Cafè) com el d'oci nocturn. El tresorer i secretari és Xavier Gotzens (Hotel Gotzens), mentre que el vocal del sector d'allotjaments és Bartomeu Agustí (Hotel Ultonia), el del sector d'esdeveniments és Eva Inglès (Hotel Carlemany) i el del sector de la restauració és Benjee Lozano (One Sushi & Restaurant).