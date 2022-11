Els veïns de les voltes de Sant Narcís arrangen els punts danyats

Els sis grups de tanques de les voltes de la plaça de l’Assumpció ja s’han retirat. Les proteccions en aquest espai emblemàtic del barri de Sant Narcís de Girona les havia posat l’Ajuntament després que un tros de guix caigués al cim d’un vianant.

Després d’una revisió a fons s’ha constatat que no hi ha cap problema estructural en cap dels sis punt on, inicialment, es va considerar que hi havia un perill potencial que hi hagués algun esfondrament que podria afectar alguna altra persona que passés per sota de les voltes. Ara pertoca als veïns encarregar-se de reparar els petits desperfectes o esquerdes que l’Ajuntament i la policia van detectar en els sis punts després d’aquell incident.

Des de la caiguda del tros de guix s’han fet diverses reunions, amb la implicació de l’Associació de Veïns de Sant Narcís. L’Ajuntament ha demanat un estudi complert per saber l’estat real del conjunt de les voltes als propietaris dels immobles dels quatre costats de la plaça. Aquest informe l’hauran d’encarregar i pagar els residents.

En una reunió veïnal recent es va començar a parlar de l’estudi. La presidenta de l’Associació de Veïns, Carme Castel, ha indicat que els propietaris miraran si d’alguna manera poden aconseguir algun tipus de subvenció per finançar l’estudi de l’estat de les voltes. De fet, el fet que la zona estigui considerada com a «ciutat jardí» i, per tant protegida, pot facilitar-los accedir a algun tipus d’ajut econòmic. En concret, forma part inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya.

Castel ha detallat que volen trobar-se amb els arquitectes municipals per saber exactament «què» demanen per poder iniciar les gestions pertinents. A la plaça hi ha diferents propietats de l’Ajuntament, com ara el Centre Cívic. hi ha voltes on no s’hi ha intervingut des que es van construir, els edificis, fa uns setanta anys. En d’altres s’hi ha intervingut, perquè el sostre de la volta és la terrassa de l’habitatge.

També volen que s’aclareixi si l’incident d’un camió d’escombraries que va quedar clavat en una volta l’agost del 2012 pot haver tingut algun tipus de relació amb l’estat d’alguna de les voltes. No es va reparar fins el maig del 2013 i es desconeix si el xoc va afectar alguna estructura.

Quan es van posar les tanques a les voltes va haver-hi certa polèmica. Era a meitat del mes de setembre i pràcticament ningú sabia què passava. L’Associació de Veïns va haver de preguntar a l’Ajuntament el motiu de la presència del es proteccions a la via pública i va témer que s’hi estiguessin mesos.